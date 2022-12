À la place de My Hero One’s Justice 3, My Hero Academia scelle une nouvelle alliance pour apparaître dans un jeu.

My Hero Academia cède aux sirènes du battle royale

Si Bandai Namco finira peut-être par sortir un My Hero One's Justice 3, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Le shonen de Kohei Horikoshi va plutôt investir l'arène du battle royale Fortnite. Après Naruto ou encore Dragon Ball, My Hero Academia débarquera le 16 décembre prochain. Quelle sera l'ampleur de la collaboration ? Izuku Midoriya (Deku) devrait être là avec son attaque Detroit Smash. Comme pour DBZ, on dépasserait le partenariat basique de cosmétiques pour intégrer de nouvelles mécaniques de gameplay en lien avec la franchise.

La licence japonaise très populaire n'est pas étrangère au battle royale. Cet été, Bandai Namco a sorti le free to play My Hero Academia Ultra Rumble. Un jeu PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC qui offre des affrontement à 24 joueurs au cours desquels trois équipes s'affrontent.