La promesse sera tenue ! Le jeu gratuit My First Gran Turismo débarque dans quelques heures sur PS5 et PS4. Découvrez les détails de ce projet, la date de sortie et la bande-annnonce de gameplay.

Après un mauvais départ, Gran Turismo 7 s’est bonifié avec le temps. Difficile de se rappeler de ses débuts fastidieux, entachés par un grind trop présent qui gâchait l’expérience. Depuis, la simulation de course est devenue mine de rien un incontournable pour les amateurs du genre. Sony ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin et annonçait en septembre dernier l’arrivée d’un nouveau jeu Gran Turismo entièrement gratuit. Un petit leak avait révélé que ce n’était qu’une question de temps avant que l’on ait des nouvelles et cette fois c’est la bonne. La grande annonce sur My First GT est tombée.

Avec ce nouveau gratuit, Sony cherche clairement à attirer les joueurs de tous horizons, qu’ils soient sur PS5 ou PS4, experts comme néophytes. Un titre qui se veut à la fois accessible à toutes les générations et immersif et qui vise également à rendre hommage aux origines du tout premier GT. C’est forcément le lendemain de son 30e anniversaire que PlayStation a décidé de révéler en bonne et due forme ce My First Gran Turismo. Le top départ sera donc donné ce vendredi 6 décembre à minuit, heure locale, directement sur le PlayStation Store.

Avec ce nouveau jeu gratuit, PlayStation souhaite créer une expérience plus personnelle, que même les plus jeunes générations pourraient maîtriser. Il permettra ainsi aux joueurs de tout âge et niveau d’apprendre à maîtriser les bases comme les virages, le freinage et l’accélération, avant de peut-être se lancer dans le grand bain dans Gran Turismo 7. Les pilotes en herbe pourront en outre tenter de battre leurs propres records et affronter une variété de défis au travers de trois événements de course, trois contre-la-montre, trois niveaux Rallye musical ainsi de nombreuses épreuves que l’on nous promet « riches en sensations fortes ».

Ce sont au total 18 voitures uniques qui seront disponibles au lancement de My First Gran Turismo. Les nostalgiques pourront les mettre à l’épreuve dans des pistes emblématiques comme Yoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit. Tout comme son aîné, ce nouveau jeu gratuit prendra en charge le PS VR 2, pour « un gameplay plus réaliste », mais uniquement avec la version PS5.

Source : PlayStation Blog FR.