Avis aux fans de Gran Turismo qui n’ont pas pu essayer le septième épisode ou aux plus curieux qui voulaient faire quelques tours de piste. Un jeu gratuit est arrivé sur PS5 et PS4.

30 ans ça se fête. La communauté espérait un PlayStation Showcase spécial pour faire la lumière sur le portfolio de la marque en 2025, mais l’éditeur avait d’autres pleins. Consoles et accessoires qui fleurent bon la nostalgie, weekend de PS Plus gratuit, nouveaux goodies… le géant japonais a célébré cet anniversaire symbolique à sa façon. Parmi les festivités de ce jour commémoratif, une version gratuite de Gran Turismo 7 accessible à tous les profils de joueurs.

My First Gran Turismo est disponible gratuitement

C’est le grand jour. Le top départ est donné pour My First Gran Turismo, une expérience gratuite musclée qui présente tous les tenants et aboutissants du septième épisode. Une sorte de démo XXL très concentrée qui reprend tous les fondamentaux de Gran Turismo 7 et qui a été pensée pour tout type de joueurs, qu’ils soient chevronnés, adultes, jeunes, comme néophytes. Ce sont en outre 18 véhicules qui seront à débloquer au fil de notre apprentissage. Toutes pourront être mises à l’épreuve dans des pistes qui tireront sur la corde nostalgique des joueurs historiques à savoir Yoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit.

My First Gran Turismo est donc disponible gratuitement dès maintenant sur PS5 comme PS4 via le PlayStation Store.On rappelle qu’il propose également trois événements de course, trois contre-la-montre, trois niveaux Rallye musical. À cela s’ajoutent de nombreuses épreuves que l’on nous promet riches en sensations fortes et une prise en charge du PSVR 2, pour « un gameplay plus réaliste », mais uniquement pour la version PS5.

Une expérience pour toutes et tous

« Cette expérience occupe une place toute particulière dans mon cœur, car elle rend hommage aux origines du tout premier Gran Turismo, un titre qui a permis à des joueurs de toutes les générations de découvrir les joies du pilotage », a commenté Kazunori Yamauchi, créateur de la licence.

Son objectif, récidiver en initiant les enfants au plaisir de la course ou en ravivant une passion oubliée pour la conduite. Avec ce jeu gratuit, il souhaite ainsi créer une expérience plus personnelle, que tous les joueurs pourraient maîtriser en appréhendant les bases comme les virages, le freinage et l’accélération. De quoi faire un tour de chauffe avant de se lancer dans le grand bain avec Gran Turismo 7. Ça ne vous coûte en tout cas littéralement rien d’essayer.

Source : PlayStation Store