Pour faire monter la hype autour de Multiversus, Warner Bros nous dévoile donc un nouveau trailer qui sent bon la nostalgie avec ses personnages venus des Looney Toons. On y voit entre autres Taz, le célèbre diable de Tasmanie qui séduit ici la jolie Harley Quinn. Mais parmi les nouveaux personnages, on note aussi l'arrivée du Géant de Fer (en équipe avec Superman), celle d'Arya Stark (Game of Thrones) et celle de Véra (de Scooby-Doo). Dévelkoppé par Player FIrst Games, ce jeu de baston permettra à tous les personnages de la Warner de combattre, façon Super Smash Bros.

Multiversus : Alpha, Beta, Nova ?

La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez bientôt profiter du titre et ce, de deux manière différentes. la première opportunité sera entre le 19 et le 27 mai, puisqu'une alpha fermée aura lieu. Pour y avoir accès, rien de plus simple : il suffit de s'inscrire sur le site MultiVersus et d'être tiré au sort. Cette alpha permettra d'essayer 15 personnages sur sept maps différentes. On nous parle ainsi de la Batcave, de l'Arbre-Maison (Adventure Time) et du Manoir Hanté (Scooby-Doo). En ce qui concerne les modes de jeu, sachez qu'il y aura du coopérative en 2 Vs 2, des matchs à un contre un, un mode entrainement et un mode free-for-all.

Si jamais vous n'avez pas eu de chance avec l'Alpha, pas de stress. Une seconde possibilité sera disponible en juillet. En effet, l'éditeur organisera une beta ouverte.