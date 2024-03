MultiVersus, le concurrent de Smash, nous préparait une grosse annonce, et il a enfin dévoilé l'information qu'on attendait tous. Il est bel et bien de retour, avec une date de sortie.

Il y a quelques jours, on apprenait que MultiVersus concoctait une grande surprise dans l'ombre. Pour rappel, le Smash-like a fermé les portes de ses serveurs le 25 juin 2023. Bien sûr, il avait pour projet de revenir encore plus fort. C'était simplement la fin de sa phase de bêta. Le petit hic, c'est qu'on savait seulement qu'il allait revenir d'entre les morts en 2024, sans plus de précision. Une fourchette plutôt large. Mais bonne nouvelle, ça vient tout juste de changer. Etes-vous prêts à retourner cogner Bugs Bunny avec Batman ? Nous, oui.

MultiVersus est bientôt de retour, le rendez-vous est fixé

Pour vous remettre dans le contexte, le compte officiel X du jeu de Warner Bros Games a récemment publié le message suivant : « Test, test, 1,2,3 ». Pourquoi ça a mis le feu aux poudres ? Tout simplement parce qu'il n'avait rien posté depuis la fermeture de la bêta ouverte. Du coup, pour les joueurs, ça ne faisait aucun doute, on allait bientôt avoir la date de sortie de son lancement officiel. Et effectivement, le réalisateur de MultiVersus et co-fondateur de Player First Games nous l'a donné sur un plateau d'argent. Par contre, on va devoir patienter un peu.

Le concurrent sérieux de Smash sera de retour le 28 mai 2024, c'est acté. Comme on nous l'avait déjà expliqué, MultiVersus va bénéficier d'un certain nombre de nouveautés qu'on va pouvoir découvrir dans quelques mois. Il y aura, par exemple, des combattants et des terrains inédits. On a eu droit à un aperçu de quelques changements, mais attention. En effet, on n'a pas affaire au résultat final, mais bien à du gameplay en cours de développement. Au cas où vous ne seriez pas satisfaits de ces nouvelles images, c'est une information importante à avoir.

On nous informe également que MultiVersus est maintenant passé sur l'Unreal Engine 5, mais qu'il est toujours free-to-play. Pour citer les propres mots de l'homme aux commandes : « les sandwichs de Sammy n'auront jamais été aussi beaux ». De son côté, le mode Online sera normalement plus stable, et chaque personnage du roster possédera de nouvelles capacités et mécaniques. Mais l'un des plus gros ajouts, c'est visiblement un nouveau mode PVE. Il offrira une manière rafraîchissante de prendre part à l'expérience de jeu, tout en proposant des récompenses uniques. En tout cas, on a hâte de découvrir ça !