C'est désormais sûr, MultiVersus va piocher dans une franchise totalement culte de Warner Bros. pour ses deux prochains combattants. Et ça arrive très prochainement.

L'univers de Gremlins dans MultiVersus, ça va se faire et les développeurs de Player First Games ainsi que Warner Bros. Interactive Entertainment ont une double et très belle surprise à offrir.

Les deux stars de Gremlins dans MultiVersus

On savait déjà que le très cruel Stripe, le méchant principal de la franchise Gremlins, serait ajouté dans le cadre de la saison 1. Mais il ne sera pas seul puisque comme on pouvait l'espérer, Gizmo sera lui aussi un personnage jouable du jeu. Il sera le premier à faire son entrée dans l'arène dès le mardi 6 septembre 2022.

Sur son compte Twitter, Tony Huynh, game director de MultiVersus, précise bien que ce sont deux combattants à part entière et ils ne se ressemblent pas. Cette question a été soulevée par un internaute qui se demandait si ça allait être des personnages « écho », c'est-à-dire avec les mêmes capacités et attaques. Stripe étant le pendant diabolique de Gizmo. Mais Tony Huynh assure que « non, ce sont deux personnages complètement différents ».

Comme les autres héros, Gizmo et Stripe devraient s'obtenir de deux façons. Soit en farmant les pièces d'or nécessaires à leur achat, soit via de l'argent réel pour acquérir des Gleamium. La monnaie virtuelle du jeu.