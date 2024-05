On n’en avait plus entendu parler depuis un moment, Multiversus fera son grand retour d’ici quelques jours et avec lui, une multitude de nouveautés. On n'a pas encore tous les détails, mais ce qui est sûr, c’est que le jeu est fin prêt pour la baston. À sa première sortie en 2022, le jeu a rencontré un énorme succès. Il s’est rapidement imposé comme un concurrent sérieux de Super Smash Bros Ultimate, roi incontestable du genre, malgré la présence de Brawlhalla, le jeu d’Ubisoft qui rencontre un joli petit succès, bien que timide. Et pour sa sortie en version définitive, Multiversus prépare du lourd, du très lourd.

Multiversus annonce un nouveau héros qui va plaire aux fans !

Les fans l’attendaient depuis un moment, après la décision très curieuse de Warner de couper son jeu pour le développer au calme alors qu’il était en plein boom. Multiversus arrivera en version finale le 28 mai prochain et avec lui une quantité folle de nouveautés qu’il nous tarde de découvrir. Mais avant ça, l’heure est au teasing et le jeu nous dévoile l’arrivée d’un nouveau héros ultra apprécié par les fans de DC.

Après Batman, ou encore Wonder Woman, Multiversus accueillera cette fois le super-vilain Joker. Le grand ennemi de l’homme chauve-souris sera prêt à en découdre dès la sortie du jeu et sera doublé par l’excellent Mark Hamill, le seul et unique Joker. À noter d’ailleurs que le Batman de Multiversus est quant à lui doublé par Kevin Conroy, la voix emblématique du Chevalier Noir qui nous a quittés en novembre 2022.

Pour rappel, Multiversus est un jeu gratuit de combat en arène où jusqu’à quatre joueurs peuvent incarner différents personnages de l’écurie Warner. Ils doivent s’affronter jusqu’au K.O en faisant sortir l’équipe adverse de l’arène. Le jeu était à l’époque ultra dynamique, stratégique et bien conçu, reste à savoir si les derniers mois de développement lui ont été favorables. Rendez-vous le 28 mai sur consoles et PC pour en avoir le cœur net.