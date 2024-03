L'année dernière, MultiVersus a fermé les portes de ses serveurs le 25 juin 2023. Une décision radicale, qui servait à mettre fin à sa phase de bêta. Est-ce qu'il allait être de retour un jour ? Bien sûr que oui, et le rendez-vous a été fixé en 2024. Le problème, c'est qu'on a eu aucune nouvelle du titre. C'est le silence radio, et on est déjà en mars 2024. Les fans ont donc commencé à perdre espoir, mais tout a changé il y a quelques jours. Le jeu semble préparer sa venue, et ça ne laisse maintenant plus aucun doute.

MultiVersus est bientôt de retour, c'est acté

« Test, test, 1,2,3 », voici le petit message publié par le compte officiel X du titre de Warner Bros Games. Un compte qui ne s'était pas manifesté depuis un bon bout de temps. En fait, il n'avait pas pris la parole depuis la fermeture de la bêta ouverte. Le lancement officiel de la version finale serait ainsi bel et bien en approche ? De toute évidence, c'est ce qui se profile. En plus, ça fait suite au teasing de la page du Happy Meal sur le site australien de McDonald. On y voyait une promotion pour MultiVersus avec la mention « arrive bientôt ».

En vérité, ce n'est pas une grande surprise. On savait pertinemment que l'éditeur n'allait pas laisser mourir le jeu de combat. Il nous avait prévenu qu'il ferait le plein de nouveautés avant de revenir encore plus fort en 2024. Sa promesse s'apprête à être tenue. Maintenant, reste à savoir s'il rencontrera un succès tout aussi grand. Pour mémoire, le jour de sa sortie, il avait atteint le chiffre de 143,000 joueurs en simultané sur Steam, ce qui est un sacré score. Le lendemain, il en accumulait 153,433.

Est-ce qu'il va créer à nouveau l'exploit ? C'est tout à fait possible, même si sa popularité a rapidement chuté après coup. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il s'agit d'une alternative à Super Smash Bros. Ultimate avec des personnages connus de tous. Vous avez envie de vous attaquer à Arya Stark de Game of Thrones avec Bugs Bunny, tandis que Harley Quinn tombe dans le vide sur le côté ? Eh bien, ça peut arriver dans MultiVersus ! En tout cas, la communauté a l'air d'être au taquet.