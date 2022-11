Le directeur créatif de NetherRealm Studios, l'indétrônable Ed Boon, laisse entendre que Mortal Kombat 12 devrait satisfaire les vétérans de la licence. Et comme il l'un des créateurs de la saga de combat, on peut lui faire confiance sur le sujet. Ainsi MK12 pourrait marquer le retour des personnages bien-aimés de l'ère 3D, Boon semble en tout cas préparer les gens à cette idée.

Mortal Kombat 12 va piocher dans le passé ?

Voilà ce que l'on peut lire sur Twitter à ce sujet, sachant que Boon a demandé sur son compte officiel de lui poser des questions (ne concernant pas forcément Mortal Kombat):

Question : Pourquoi les personnages de l'ère 3D sont-ils si rares dans les jeux les plus récents ? Réponse : C'est un problème que nous allons bientôt régler.

Selon Boon, le prochain jeu NetherRealm Studios sera soit Injustice 3 , soit Mortal Kombat 12. Et si on ne sait toujours pas lequel des deux sera jouable en premier, l'homme donne clairement une note d'espoir pour MK12. On avait une lueur d'espoir pour une annonce lors de la cérémonie des Game Awards, mais on apprend aussi que Boon sera présent sans monter sur scène et donc sans présentation. Une annonce de Mortal Kombat ou Injustice 3 sans son homme sort, semble donc hautement improbable. Même si tout est possible.

De votre coté, quel personnage de l'ère 3D avez-vous envie de voir dans le prochain épisode de la série ? MK 4 fourmillant de personnages, le choix semble bien difficile à faire...