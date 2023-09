Arnold Schwarzenegger et Stalone ne sont pas les seules stars à faire partie d'un jeu Mortal Kombat. Le reboot, qui sort le 19 septembre prochain, va pousser le concept encore plus loin. On pense notamment à l'intégration au roster de Homelander incarné par Anthony Starr. Il en va de même pour le personnage de Nitara qui va être doublé par l'actrice Megan Fox. Ce beau monde va être rejoint par une autre célébrité bien connue des amateurs d'action et d'arts martiaux.

Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit bien de Jean-Claude Van Damme. L'acteur belge s'est fait connaître grâce à des films tels que Universal Soldier (1992) ou Timecop (1994). L'annonce a été faite par Ed Boon, le réalisateur du reboot de Mortal Kombat. Il a profité d'un passage à l'émission Hot Ones pour dévoiler Van Damme en pleine action dans le jeu. Mais attention, ce ne sera pas un combattant unique. En vérité, c'est un skin qu'il sera possible de sélectionner pour Johnny Cage. Pour le débloquer, il faudra acheter l'une des éditions spéciales actuellement en vente, puisqu'il fait partie du DLC Kombat Pack.

Pour les fans de Mortal Kombat, c'est une excellente surprise et un bel hommage à une star iconique du film d'action. Boon est d'ailleurs soulagé, car cela faisait plusieurs décennies qu'il essayait de rentrer en contact avec l'acteur. Il envisageait même de créer un jeu avec Van Damme en tête d'affiche. Si ce souhait n'a pu être réalisé, il a finalement réussi à l'incorporer d'une certaine manière dans le roster de Mortal Kombat 1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il lui a fait honneur. Les joueurs et joueuses n'ont pas hésité à saluer le travail qui a été fait sur le personnage. Il faut dire que la ressemblance est plutôt frappante. Il ne restera plus qu'à faire couler le sang avec lui dans moins de deux semaines sur PC, PS5 et Xbox Series.