On attend tous avec impatience Monster Hunter Wilds, le prochain jeu de la franchise qui s'annonce colossal. Pour autant, World et Rise ne sont pas morts, loin de là. C'est encore plus vrai pour l'opus sorti en 2018 qui, encore aujourd'hui, met une claque à tous ceux qui se lancent dans l'aventure. Il a ouvert les portes de la licence à beaucoup de monde, et forcément, les ventes ont suivi. D'ailleurs, à ce propos, il a récemment explosé un record qui montre bien à quel point il est populaire.

Monster Hunter World atteint les 25 millions de ventes

En effet, lors du 20e anniversaire de la série de jeux, Capcom a révélé que le jeu avait dépassé le palier des 25 millions de ventes. C'est juste impressionnant, et ça fait clairement de lui le plus gros succès de la firme. De loin. Il faut tout de même rappeler que ça inclut les copies du jeu de base, mais également celles du bundle Monster Hunter World : Iceborne Master Edition. L'extension titanesque a aussi séduit la majeure partie des joueurs, ce qui est logique, quand on voit son contenu énorme et toutes les nouveautés apportées dans la balance.

Ceci dit, Monster Hunter World à lui seul est déjà un succès monstrueux. Fin 2023, il avait écoulé plus de 19 millions de copies. De son côté, le DLC a franchi les 11 millions de ventes. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus pour vous convaincre de sauter le pas, si ce n'est pas encore fait ? Vous l'aurez compris, ça va être difficile de faire mieux. On attend de voir Wilds à l'œuvre en 2025 pour se prononcer. Quant à Rise, il n'a pas à rougir avec ses 14,20 millions de ventes.

En tout cas, Capcom se réjouit de cette nouvelle, et on comprend bien pourquoi. La firme n'a pas hésité à rappeler l'influence qu'a eu Monster Hunter World sur les joueurs. Eh oui, il a réussi à attirer en masse un nouveau public qui n'était pas familier avec la franchise. Une belle prouesse à n'en pas douter. « Avec MHW, Capcom a offert à la licence un statut de marque mondiale avec un lancement simultané de la série et des promotions à l'internationale, établissant le jeu comme le titre le plus vendu de Capcom de tous les temps dans le mois suivant sa sortie ».