Monster Hunter World, c'est l'opus qui a permis à la franchise de s'ouvrir à un public plus large. Loin de nous l'idée de dire que ce n'était pas connu ou apprécié avant, mais ce jeu est parvenu à réunir encore plus de joueurs sous l'écurie de la licence. Ce fut donc un carton dès sa sortie en 2018. On est aujourd'hui en 2024, et contre toute attente, il connaît une nouvelle vague de popularité. A tel point qu'il a réussi à exploser un record établi en 2020. C'est tout simplement renversant.

Monster Hunter World n'a pas dit son dernier mot

La période des fêtes de fin d'année a visiblement permis à Monter Hunter World de reprendre du poil de la bête. Attention, le jeu n'a jamais vraiment été abandonné par la communauté, loin de là même. Néanmoins, son nombre de joueurs connectés en simultané sur Steam a récemment atteint des sommets vertigineux. Le 1er janvier 2024, SteamDB en enregistrait 131 964, ce qui est démentiel. La dernière fois qu'il avait décroché un tel score, c'était en 2020, et encore, ce n'était pas arrivé à ce stade.

Pour bien vous faire comprendre l'ampleur de ce record, sachez que Monster Hunter World était le douzième jeu le plus joué le 31 décembre dernier. C'est-à-dire qu'il y avait plus de monde dessus que sur Rust, Elden Ring ou même Cyberpunk 2077. Alors oui, ce sont des titres difficilement comparables, mais ça reste une belle prouesse. Le phénomène est donc bel et bien de retour, mais pourquoi un tel engouement aussi soudain ? En fait, c'est plutôt logique.

Il y a une explication relativement simple à toute cette histoire. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2023 s'est tenue la cérémonie des Game Awards 2023. Et qui s'est présenté au rendez-vous ? Monster Hunter Wilds, le prochain titre de la licence. On n'a pas eu l'occasion de voir grand-chose, mais ce fut suffisant pour enflammer les fans. Pour finir, MH World est en promotion pour 9,89 € jusqu'au 4 janvier, et c'est sans doute ce qui a aidé autant de personnes à sauter le pas.

Et Rise dans tout ça ?

De son côté, Monster Hunter Rise a également rencontré un pic de joueurs plus élevé, mais rien de comparable à World. C'est peut-être dû au fait que Wilds s'annonce davantage comme un successeur à l'opus sorti en 2018, motivant ainsi les joueurs à essayer la fameuse nouvelle formule qui a marqué un tournant pour la série. Mais il ne faut pas oublier qu'il va falloir se montrer patient avant de mettre la main sur la suite tant attendue. Elle doit arriver en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, mais on n'a pas plus de précision à ce sujet. En tout cas, c'est le moment idéal pour se plonger dans la franchise, en particulier si vous êtes un néophyte.