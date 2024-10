Monster Hunter Wilds est en train de faire baver les fans de la licence de Capcom, mais pas de panique, ce sera disponible à partir du 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Chez nous, le jeu sera décliné dans des éditions Standard, Deluxe et Premium Deluxe en dématérialisé, tandis qu'il y a aura une version physique classique et une plus limitée avec un steelbook.

Un collector fou pour Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds arrive très prochainement et a révélé une très belle surprise pour de nombreux joueurs. En effet, la démo PS5 mis à disposition des visiteurs de Tokyo Game Show 2024 tournait en 60fps. De plus, le jeu sera également optimisé pour la future PS5 Pro. Pour le moment, il n'y a visiblement pas de gros collector pour la sortie, tout l'inverse au Japon. La boutique japonaise de Capcom a dévoilé une « Ultra Collector's Edition » pour Monster Hunter Wilds à 181 590 soit environ 1 260$. Un collector hors de prix et surprenant par son contenu puisqu'il renferme ... un vélo pliant ! Et non, ce n'est pas une blague comme en témoigne l'image officielle ci-dessous.

Cette édition de Monster Hunter Wilds, à plus de 1000 euros, a donc fait le choix étonnant d'inclure un vélo vert, noir et violet pour se déplacer librement. En plus du jeu en version physique, cette édition limitée comprend une peluche qui représente un bébé Seikret, une pochette en forme de sac d'armes, ainsi qu'un steelbook avec un artwork identique à celui qui sera disponible en France. Si jamais vous vivez au Japon, que vous êtes fans de Monster Hunter et que vous avez plus de 1000 euros à dépenser, rendez-vous sur le site japonais de Capcom pour précommander cette édition ultra collector.

Source : e-Capcom.