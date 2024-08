Dire que Capcom met le paquet sur Monster Hunter Wilds est un euphémisme. Après s'être illustré cet été au dernier State of Play, puis à la soirée de lancement du Summer Game Fest 2024, la chasse est officiellement ouverte à Cologne, en Allemagne. Et ça donne très envie d'être en 2025.

Monster Hunter Wilds ouvre la chasse à la Gamescom

La machine de communication de Capcom autour de Monster Hunter Wilds tourne désormais à plein régime. Depuis quelques semaines, le studio nous gâte de vidéos présentant les nouveautés à venir dans le digne successeur du mastodonte World. Nous en avons en effet appris plus sur le mode Focus, la monture, mais également sur la panoplie de nouveaux coups pour les 14 armes iconiques de la licence. Mais nous n'étions clairement pas au bout de nos surprises, comme le montre ce nouveau trailer.

Qui dit Monster Hunter Wilds dit de gros monstres à chasser, sur lesquels Capcom gardait encore le secret. L'Opening Night Live de la Gamescom a permis d'en partie lever le mystère sur ce terrain, et de belle manière ! Nous avons en effet pu enfin découvrir de nouveaux monstres, dont le flagship, ainsi que de nouvelles régions à visiter et même le village dans lequel nous pourrons nous arrêter dans ce nouvel opus, et on a déjà hâte de l'affronter. Et cela tombe plutôt bien, puisque le jeu sera disponible dans une démo jouable à Cologne en Allemagne du 21 au 24 août.

Malheureusement, aucune annonce d'une telle démo jouable accessible dans le reste du monde, ni une date de sortie plus précise pour Monster Hunter Wilds. Pour l'heure, rendez-vous donc toujours courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : The Game Awards sur YouTube