Monster Hunter Wilds atteint déjà des sommets avant même sa sortie ! Il figure en tête des jeux Steam les plus souhaités devant Deadlock (le prochain jeu de Valve), l'arlésienne Hollow Knight Silksong, Civilization 7, Elden Ring Nightreign, et le sérieux concurrent aux Sims 4, inZoi. L'engouement est également palpable sur consoles et les joueurs vont d'ailleurs pouvoir retester la bête très bientôt. En plus d'assister à un nouvel événement en ligne fraîchement annoncé par Capcom. Réservez votre soirée du mardi 4 février 2025.

Un nouveau Monster Hunter Wilds Showcase annoncé

Capcom n'a pas encore tout dit sur Monster Hunter Wilds et révèle la tenue d'une nouvelle présentation de 15 minutes. Il sera diffusé à la suite d'un Capcom Spotlight qui donnera des informations sur Street Fighter 6, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, Capcom Fighting Collection 2 et Onimusha Way of the Sword. Des surprises sont-elles à attendre ? On ne sait pas, mais étant donné les précédents showcases, on peut s'imaginer que l'équipe dévoilera peut-être des créatures, des environnements voire des mécaniques.

« RDV le 4 février à 23h pour un Capcom Spotlight (20 min) suivi d’un Monster Hunter Wilds Showcase (15 min) ! Le producteur Ryozo Tsujimoto dévoilera des news sur #MHWilds avec un nouveau trailer et des infos sur la 2e session de bêta ». Comme indiqué par l'éditeur, il y aura encore du gameplay et des détails sur les prochaines sessions de test.

On ne connait pas les informations qui seront divulguées sur la deuxième bêta ouverte de Monster Hunter Wilds, mais on a déjà les horaires et dates. À moins d'un changement lors du livestream, ces essais gratuits auront lieu aux dates et horaires suivants :

Vendredi 7 février 2025 à 4h00 au lundi 10 février 2025 à 3h59 (heure française)

Vendredi 14 février 2025 à 4h00 au lundi 17 février 2025 à 3h59 (heure française)

Si vous avez déjà participé à la bêta 1 de Monster Hunter Wilds, ne soyez pas déçus si vous ne constatez pas d'améliorations sur certains points. « Veuillez cependant garder à l'esprit que ces améliorations, incluant les performances, l'équilibrage, les mécaniques d'armes, les problèmes connus et bien d'autres aspects, n'apparaîtront pas dans le BTO 2 » a en effet prévenu Capcom. MH Wilds sortira le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Source : Capcom France.