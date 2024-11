En attendant sa sortie le 28 février 2024, les chasseurs de tous horizons ont enfin pu tester Monster Hunter Wilds via une démo gratuite/bêta ouverte jusqu'à ce matin. Malgré des premiers retours extrêmement positifs, beaucoup ont cependant rapporté sur cette dernière de gros problèmes techniques. Si l'on en croit Capcom, ceux-ci seront cependant corrigés ou à tout le moins gommés lorsque le titre sortira dans un peu moins de quatre mois sur PC, PS5 et Xbox Series.

Chasse aux soucis techniques sur Monster Hunter Wilds

Après s'être laissé essayer notamment au Tokyo Game Show, à la Gamescom ou à la Paris Games Week, Monster Hunter Wilds s'est enfin ouvert au monde via une démo/bêta, hélas pour une durée limitée. L'occasion pour tout un chacun de découvrir le début du jeu, et chasser différents monstres présents dans les Plaines Venteuses, le premier biome de notre exploration des Terres interdites. Globalement, ce premier aperçu s'est montré extrêmement prometteur, tant s'agissant de la direction artistique ou du gameplay. La démo a ainsi attiré des milliers de joueurs, signe d'un potentiel énorme carton pour le digne successeur de Monster Hunter World.

Tout n'était cependant pas parfait sur cette première mise en bouche de Monster Hunter Wilds. D'un point de vue technique notamment, celle-ci montrait de nombreux et importants problèmes de finition chez de nombreux joueurs et joueuses. Framerate par moments instable, disgracieux artefacts visuels, voire des difficultés à lancer la démo, la chasse ne s'est donc pas très bien passée pour tout le monde. Capcom serait bien conscient de ces écueils et se veut rassurant, indiquant « être engagé à assurer la meilleure qualité possible pour le produit final ».

Le studio japonais a d'ailleurs précisé que la plus récente version en interne de Monster Hunter Wilds serait dans un bien meilleur état technique que la build proposée pour le bien de la démo. Les différents problèmes rapportés devraient donc être majoritairement corrigés à la sortie du jeu le 28 février 2024. Espérons donc que son lancement sera plus peaufiné que celui de Dragon's Dogma 2, notamment sur consoles. Nous en aurons le cœur net dans un peu moins de quatre petits mois.

Source : Monster Hunter sur X.com