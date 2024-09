Après l'annonce des configurations PC de Monster Hunter Wilds, Capcom a inauguré le TGS 2024 avec son jeu de chasse aux monstres. Et l'éditeur n'a pas fait les choses à moitié avec la récente bande annonce en version longue, mais surtout un long tunnel avec une tonne de séquences in-game, un aperçu des créatures nouvelles comme anciennes, des compagnons de cette aventure, des environnements etc. Bref la société a mis le paquet et voici un résumé de ce qui s'est dit.

La présentation Monster Hunter Wilds du Tokyo Game Show 2024

Les chasseurs en herbe vont pouvoir se rendre en Terres Interdites de Monster Hunter Wilds dès le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. À l'occasion du Tokyo Game Show 2024, l'éditeur a enregistré une longue présentation qui s'attarde réellement sur le jeu, à commencer par « L'équipe d'expédition » est composé d'un chasseur, d'un assistant, d'un forgeron et d'un Palico. Le forgeron servira à fabriquer de l'équipement, l'assistant à avoir par exemple des conseils sur les armes à utiliser parmi 14 types différents, tandis que le Palico, le petit animal tout mignon à nos côtés, permettra de poser des pièges en plein combat ou encore de nous soigner.

Cette nouvelle présentation de Monster Hunter Wilds a aussi mis l'accent sur la première destination : Les Plaines Venteuses. Un territoire qui pourra être très hostile lorsqu'une tempête de sable se déclenchera. La Forêt Écarlate, avec ses eaux rougeâtres, ne sera pas non plus totalement accueillante, surtout par temps de pluie. Une mauvaise météo qui pourra faire apparaitre LE prédateur de la zone : L’Uth Duna. À contrario, la météo sera également un avantage à retourner contre l'adversaire.

En parlant de monstres justement, Monster Hunter Wilds a sorti ses plus beaux spécimens avec les Doshaguma qui vienne en meute, les Balahara qui créent des gouffres de sable ou les Chatacabra avec leur langue bien baveuse et redoutable. L'Arkveld, un nouveau monstre, était également de la partie. Pour traverser les environnements seul, en multi ou en solo avec des chasseurs IA, vous pourrez compter sur la monture Seikret. Enfin, on a aussi eu un focus sur les camps provisoires qui peuvent servir de points de voyage rapide et sur le village. Des lieux de repos et qui seront utiles pour faire le plein de ressources, changer et parfaire son équipement etc.

En plus de toutes ces infos, voici la version longue du trailer de la date de sortie Monster Hunter Wilds qui a été diffusée durant le Capcom Showcase.

Source : Capcom France.