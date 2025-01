Alors que World est aujourd'hui le jeu s'étant le mieux vendu de toute l'histoire de Capcom, notamment grâce à son arrivée sur PC un an après les versions PS4 et Xbox One, Monster Hunter Wilds semble également bien parti pour connaître un succès retentissant. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer s'agissant de nouvelles données à son égard sur Steam.

Une ouverture de la chasse en fanfare pour Monster Hunter Wilds ?

De licence très niche à son lancement en 2005 chez nous sur PS2, Monster Hunter a depuis fait beaucoup de chemin. C'est cependant à World en 2018 qu'elle doit son statut de véritable phénomène planétaire. Rise, son successeur a de fait connu un très joli succès, malgré une sortie initiale exclusive à la Nintendo Switch, avant d'être porté sur les autres plateformes. Capcom a bien conscience des enjeux, et entend avec Monster Hunter Wilds en mettre plein la vue aux chasseurs impatients de repartir à l'aventure. Ce notamment grâce à une histoire plus incarnée, une immersion poussée, de nouvelles mécaniques à foison, et surtout d'un point de vue technique le premier titre Monster Hunter véritablement nouvelle génération.

À tel point que, sur Steam, Monster Hunter Wilds occupe à l'heure où nous écrivons ces lignes la première place des jeux les plus wishlistés par les utilisateurs de la plateforme de Valve. Cette position prestigieuse était auparavant occupée par Deadlock, le MOBA/hero-shooter de la société de Gabe Newell. L'ultra attendu Hollow Knight Silksong, jusqu'à présent deuxième, se retrouve donc maintenant à la dernière place du podium. Aux quatrième et cinquième places des jeux les plus surveillés par les joueurs sur Steam, on retrouve enfin Civilization 7 et inZOI.

Compte de l'engouement visiblement proprement monstrueux autour de Monster Hunter Wilds, tant sur Steam qu'en se référant au nombre de vues pour chacun des trailers partagés par Capcom à son sujet, son lancement le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series s'annonce véritablement explosif. Tiendrait-on là déjà l'un des plus gros cartons vidéoludiques de l'année ? Verdict quand la chasse s'ouvrira dans un petit mois, qui ne saurait arriver assez vite.

Source : Steam