La franchise de Capcom n'a pas manqué par le passé d'occasions de se fendre de différents crossovers. On peut par exemple citer comme exemples récents Devil May Cry ou The Witcher 3 dans World, ainsi que Okami et Sonic dans Rise. L'un des plus marquants reste cela dit celui avec Final Fantasy dans World, et un retour à l'envoyeur sous la forme d'un crossover avec World dans Final Fantasy 14. C'est justement avec ce dernier titre que Monster Hunter Wilds pourrait déjà trouver un partenaire tout indiqué pour une collaboration.

Monster Hunter Wilds x Final Fantasy 14 prochainement ?

Monster Hunter Wilds s'apprête à frapper un grand coup le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series, avec un jeu qui s'annonce déjà très chargé en activités et nouveautés. Comme les précédents opus, il sera cependant garni en contenus gratuits au fil du temps, comme de nouveaux monstres et autres événements. Parmi ceux-ci, on s'attend bien sûr à des crossovers avec d'autres licences de Capcom et autres. Et il se pourrait que Final Fantasy 14 soit de ceux-là.

Masaki Nakagawa, chef designer des combats de Final Fantasy, a en tout cas indiqué auprès de GamesRadar+ que : « Il y a beaucoup de fans de Monster Hunter au sein de notre équipe, et j'en fais partie. Si l'opportunité de faire un crossover avec Monster Hunter Wilds se présente, ce serait énorme pour nous. Mais puisqu'il sort bientôt, on va d'abord commencer par passer un bon moment sur le jeu ».

Gageons qu'une telle déclaration ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd du côté de Capcom. Le combat contre le Behemoth dans World était l'un des meilleurs crossovers du jeu. Gageons que, si crossover avec la licence Final Fantasy il y a dans Monster Hunter Wilds, les deux équipes vont mettre le paquet pour nous proposer une collaboration tout aussi mémorable. Patience sera toutefois de mise avant de voir les fruits d'un potentiel événement regroupant les deux franchises phares de Capcom et Square Enix. Comme le dit Masaki Nakagawa, nous aurons en effet déjà bien fort à faire quand le jeu sortira le 28 février prochain.

Source : GamesRadar+