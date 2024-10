Si vous êtes abonnés au PS Plus, vous pouvez d'ores et déjà jouer à la démo de Monster Hunter Wilds. Elle sera disponible jusqu'au 31 octobre à 3h59 (heure française), mais l'accès pour tout le monde sera débloqué dès le 1er novembre à 4h00 et durera jusqu'au 4 novembre à 3h59. Des millions de chasseurs sont donc sûrement déjà le terrain, et grâce à eux, on en apprend un peu plus sur le jeu et sur l'une de ses fonctionnalités.

Monster Hunter Wilds pense à ceux qui détestent les araignées

Avant la mise en ligne de la démo de Monster Hunter Wilds, Capcom a révélé une amélioration majeure de cet épisode. À l'inverse de World et Rise, ce nouvel opus permet d'avoir des salons pour le multijoueur jusqu'à 100 joueurs. Ainsi, vous pourrez interagir avec un grand nombre de chasseurs en herbe, mais également trouver des coéquipiers pour aller affronter les créatures les plus imposantes. Mais une autre nouveauté, qui va sauver certains, a été faite directement dans le jeu cette fois. Cette version d'essai dévoile l'existence d'une option « Assistance à l'arachnophobie » pour remédier à l'une des plus grandes peurs.

Qu'est-ce que cela implique si vous avez horreur des bêtes velues à huit pattes ? Il est possible d'activer cette fonctionnalité pour s'en débarrasser dans Monster Hunter Wilds. Les araignées sont alors remplacées par quelque chose de moins effrayant pour beaucoup : des blobs verts tout visqueux. « Cela ajuste l'apparence de certains petits monstres et de la faune pour s'adapter aux joueurs arachnophobes » précise la description.

En revanche, il y a une limite comme expliqué par le texte. Cela fonctionne pour les petites créatures, mais si jamais un boss prend la forme d'une araignée, ça ne s'appliquera pas en toute logique. À voir néanmoins avec la version complète de Monster Hunter Wilds qui sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 28 février 2025.

