Après le gros morceau Dragon's Dogma 2, et en attendant Resident Evil 9, tous les yeux sont rivés sur Monster Hunter Wilds, l'autre licence emblématique de Capcom. Et visiblement, les ambitions seraient immenses.

Les Game Awards 2023 ont été le théâtre de belles annonces, dont celle de Monster Hunter Wilds qui a failli provoquer un arrêt cardiaque chez un membre de la rédaction. Une excellente nouvelle... excepté pour les plus impatients qui auraient aimé une sortie cette année. Il faudra plutôt patienter jusqu'en 2025 pour le lancement sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Du côté des informations officielles, on en saura plus au cours de l'été prochain. En juin, juillet, août ou septembre ? Bonne question ! En l'absence de détails, les rumeurs prennent le dessus.

Une sortie proche pour Monster Hunter Wilds ?

Avant l'émission pour les 20 ans de Monster Hunter, Capcom avait averti qu'il ne fallait pas s'attendre à des nouvelles de MH Wilds dans les prochaines semaines. C'est forcément frustrant pour les fans, mais c'est comme ça. L'éditeur a sûrement voulu éviter de tirer la couverture vers sa saga de chasse aux monstres, alors que Dragon's Dogma 2 avait besoin de toute la lumière possible. Devant cette absence de communication, l'internaute Dusk Golem qui a de très nombreux ratés à son actif, mais qui a réussi à surprendre en obtenant des documents exclusifs sur Silent Hill The Short Message ou sur une production Capcom récente, a pris la parole sur Discord.

Selon lui, Monster Hunter Wilds serait attendu pour le premier trimestre 2025, autrement dit « demain ». Et cette sortie relativement proche serait dû au fait qu'une partie des équipes travaille dessus depuis 2019. « J'ai entendu dire que Capcom se lance à corps perdu dans ce projet, et que c'est de loin le plus gros jeu qu'il ait jamais créé » (via Reddit). L'éditeur japonais espèrerait d'ailleurs que Monster Hunter Wilds puisse porter la société tout au long de son année fiscale. À tel point que GTA 6 ne serait pas une raison suffisante pour justifier un hypothétique retard. Ce serait plutôt osé et peu probable qu'un acteur de l'industrie aille s'y frotter, même avec une proposition ultra solide.

Un monde vraiment ouvert et un énorme monstre de retour ?

Qu'est-ce qui pourrait faire que Monster Hunter Wilds soit encore plus impressionnant que les précédents jeux ? Son terrain de jeu. D'après les dires, ce nouveau jeu exclusif à la nouvelle génération et au PC serait un vrai monde ouvert, et abandonnerait ainsi toute limite - comme Resident Evil 9 apparemment. Ce serait déjà une première évolution, mais il est stipulé que MH Wilds pourrait également introduire des « mécaniques plus expérimentales » que Monster Hunter Worlds & Rise. Une prise de risques qui, en interne, aurait été bien perçue par les testeurs. Pour peupler cet open world, Capcom ferait venir de grosses bêtes à l'image du godzillaesque Zorah Magdaros, un dragon ancien vu pour la dernière fois dans Monster Hunter World: Iceborne.