La bêta ouverte au gros succès de Monster Hunter Wilds continue de faire leaker des éléments du jeu final via cette fois des images alternant entre classe et mignon.

Début novembre, les chasseurs du monde entier ont enfin pu essayer pour la première fois Monster Hunter Wilds via une bêta ouverte. Celle-ci s'est révélée être une véritable mine d'informations pour la version finale du titre très attendu de Capcom le 28 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. La semaine dernière, une partie des monstres que nous y affronterons ont leaké. Cette semaine, place à de nouveaux leaks cette fois centrés sur notre chasseur et son fidèle Palico.

Nouveaux leaks miaonstrueux pour Monster Hunter Wilds

Non content de présenter des monstres inédits en lien avec son nouvel énorme monde empreint aux changements climatiques à explorer, Monster Hunter Wilds va naturellement faire revenir des adversaires iconiques des précedents épisodes. Qui dit monstres à chasser dit naturellement des armures et armes à fabriquer à partir de diverses parties de leurs corps. C'est justement ce qui nous intéresse dans les derniers leaks en date.

Des dataminers de la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds ont en effet découvert les apparences d'armures en lien avec les monstres précédemment leakés. Ce tant pour notre chasseur (sans plus aucune distinction entre les tenues pour hommes et femmes, une première dans un Monster Hunter) que pour notre chat de combat. Dans le premier cas, nous pouvons ainsi découvrir à quoi ressemblent les armures du Seregios, du Lagiacrus, du Nerscylla et du Gypceros. Le plus gros des leaks s'intéresse cependant aux armures que pourra arborer notre Palico. On sait que Capcom éprouve un malin plaisir à designer des tenues improbables pour ces petites créatures.

Si l'on en croit les 24 sets d'armures ayant leaké de la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds, ce nouveau titre ne devrait pas déroger à la règle. Nous avons toujours le droit à des armures alternant entre le loufoque et l'adorable. Les armures tant de notre Palico que de notre chasseur auront cependant une autre fonction que celle cosmétique. Chaque set présente en effet des statistiques et capacités uniques, pour créer un build correspondant à notre style de jeu ou ciblant un monstre spécifique. Enfin, on aperçoit dans les armures de Palico leakées un singe. Cela pourrait suggérer de potentiels crossovers entre Monster Hunter Wilds et Monster Hunter Outlanders, le jeu mobile free-to-play à venir récemment annoncé.

Sources : Humble-Ant-3274 et Background_Try_4536 sur Reddit