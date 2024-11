En attendant la sortie de Monster Hunter Wilds le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series, Capcom a petit à petit révélé quelques monstres que nous affronterons dans différentes régions des Terres interdites. Il ne s'agirait toutefois que d'un minuscule aperçu, si l'on en croit de récents leaks sur le sujet. Outre les tous nouveaux monstres annoncés, des têtes bien connues des précédents titres de la licence devraient en effet faire un retour en très grande forme.

Monster Hunter Wilds ne va pas manquer de monstres à chasser

Avec Monster Hunter Wilds, Capcom semble déterminé à proposer le titre le plus ambitieux de la licence, et un digne successeur à World, l'un des jeux les plus lucratifs de toute l'histoire du studio japonais. En plus de proposer d'énormes zones ouvertes sans temps de chargement et avec une météo changeante à explorer à dos de Seikret seul ou en multi dans d'immenses lobbies, l'attraction principale de tout jeu Monster Hunter qui se respecte est bien sûr... ses monstres.

Et Capcom entend visiblement nous gâter sur ce terrain de chasse. En plus des dix tout nouveaux monstres présentés jusqu'à présent (dont le flagship), divers leaks nous indiquent que d'autres monstres iconiques reviendront dans Monster Hunter Wilds. Ces leaks proviennent du datamining du code de la bêta, partagé notamment sur le site chinois Baidu, ainsi que sur le subreddit Monster Hunter Leaks. Des monstres provenant de Monster Hunter 2, 3, 4 Unite et World ont ainsi été découverts, comme suit :

Blangonga (MH2)

Lagiacrus (MH3)

Seregios (MH4U)

Anjanath (MHW)

Odogaron (MHW)

Gageons toutefois qu'il ne s'agit que de la partie visible d'un encore plus monstrueux iceberg. Si on ne connaît pas le nombre exact de monstres présents dans Monster Hunter Wilds, celui-ci s'annonce imposant. Et c'est sans compter les ajouts post-lancement via des mises à jour gratuites, ou encore un très probable DLC. La chasse à la Capcom sous sa meilleure forme à ce jour ? Rendez-vous à partir du 28 février pour le découvrir.

