Alors que les abonnés PS Plus peuvent enfin essayer la démo du très attendu Monster Hunter Wilds, le guide de celle-ci partagé par Capcom dévoile une importante amélioration.

Monster Hunter Wilds entretient clairement une relation particulière avec PlayStation. C'est d'ailleurs durant le dernier State of Play que Capcom en a enfin annoncé la date de sortie prévue le 18 février sur PC, PS5 et Xbox Series, avec quelques bonus exclusifs. Cela s'illustre encore aujourd'hui, avec la sortie de sa démo en avant-première sur le PS Plus. Capcom en a également profité pour partager un guide détaillé pour aider les nouveaux venus, avec mine de rien de nouvelles données loin d'être anecdotiques.

Une chasse à plusieurs monstrueuse sur Monster Hunter Wilds

En attendant quatre petits mois avant la sortie de Monster Hunter Wilds, les chasseurs de tous les horizons peuvent enfin essayer le jeu cette semaine dans le cadre d'une démo. Celle-ci reprendre en réalité la structure de celle présentée notamment à la Gamescom 2024. À savoir le tout début du jeu et notre premier combat contre un Chatacabra, puis une chasse en multijoueur contre un Doshaguma Alpha.

L'engouement autour de Monster Hunter Wilds semble tel que beaucoup de néophytes souhaitent se lancer dans l'emblématique licence de Capcom. Le studio japonais a pensé à eux en publiant un guide détaillé. Il n'est cependant pas totalement dépourvu d'intérêt pour les vétérans, avec notamment deux données importantes concernant le multi. Le guide de la démo confirme notamment, contrairement à World et Rise, le plein support du cross-play entre PC et consoles. En prime, il indique que les salons multijoueur de Wilds pourront accueillir jusqu'à 100 joueurs.

Soit une colossale amélioration par rapport à World, qui s'arrêtait sur ce terrain à 16 joueurs. Le guide de la démo nous précise d'ailleurs que les 100 joueurs pourront interagir ensemble et s'adonner à différentes chasses ensemble. Cela laisse donc présager un Monster Hunter Wilds proprement massif, tant dans ses ambitions que dans le monde que nous pourrons explorer. De quoi donner autant l'eau à la bouche que devant un repas préparé avec amour par les Félynes du camp. Vivement le 18 février !

Source : Capcom