Alors que Monster Hunter Wilds aura bientôt droit à une seconde bêta ouverte, avec une sortie officielle fixée au 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series, quelques chanceux ont eu l'opportunité d'y jouer en avance et de découvrir de nouveaux monstres encore non présentés, ou interviewer l'équipe travaillant dessus au sein de Capcom. Tel est le cas d'IGN, qui a d'une part partagé du gameplay d'un monstre bien connu des vétérans, et d'autre part pu discuter avec les développeurs sur une mécanique centrale pour tous les chasseurs : la bonne pitance.

Monster Hunter Wilds annonce un monstre très bien connu des fans

Pour l'heure, Capcom a officiellement présenté une dizaine des monstres qui composeront le roster de lancement de Monster Hunter Wilds, dont son flagship, l'Arkveld. Si on n'en connaît pas encore le compte total, on peut en tout cas s'attendre à au moins une trentaine de créatures à affronter, anciennes comme nouvelles. Une vidéo de gameplay exclusive d'IGN s'intéresse justement au grand retour du Gravios, un monstre présent dans le tout premier jeu de la franchise sorti chez nous en 2005, et vu pour la dernière fois dans Monster Hunter Generations Ultimate sorti en 2017.

Il s'agit d'un monstre entièrement recouvert de pierre, capable de cracher du feu et d'expulser de la chaleur provenant de son corps. Naturellement, le Gravios profite de Monster Hunter Wilds pour se refaire une beauté, avec un squelette flambant neuf dans le RE Engine, le moteur maison de Capcom. Il en profite également pour ajouter de nouvelles armes à son arsenal, dont les statuts Sommeil et Poison. Le chasser dans ce nouvel opus s'annonce donc comme un combat particulièrement intéressant, comme l'illustre la vidéo de gameplay de 13 minutes ci-dessous.

Les chasseurs vont vraiment bien manger dans le prochain jeu

Une seconde partie de la couverture exclusive de Monster Hunter Wilds par IGN s'intéresse quant à elle à la nourriture, un élément indispensable dans la franchise. Il est en effet crucial de prendre un repas avant chaque chasse pour augmenter son total de vie, d'endurance, et obtenir des bonus utiles en fonction du prochain monstre à affronter. Traditionnellement, cela se fait à la cuisine du hub, avec des animations de préparation du plat qui en font des caisses, et des repas qui donnent diablement envie d'y goûter dans la vraie vie.

Dans Monster Hunter Wilds, cette mécanique connaît une profonde refonte. Exit en effet la cuisine, les chasseurs prépareront leurs repas sur le pouce via un barbecue portable. Il sera alors question de choisir une base (viande ou légume par exemple), un accompagnement et un assaisonnement. Cela permettra de pousser encore plus l'aspect « repas sur mesure » selon le monstre à affronter, avec des bonus radicalement différents selon les ingrédients choisis, et donc une animation propre à chaque combinaison. Et une fois encore, Capcom régale avec des plats virtuels qui risquent de furieusement donner faim aux joueurs, un peu comme ce que nous pouvions d'ailleurs voir dans Dragon's Dogma 2. Illustration culinaire grâce à la seconde vidéo d'IGN ci-dessous, et bon appétit !