Monster Hunter Wilds est incontestablement l’un des titres les plus attendus de l'année prochaine et après des mois de spéculation, Capcom fait une jolie surprise aux joueurs.

Monster Hunter Wilds est assurément en tête de nombreuses listes des jeux les plus attendus de l’année prochaine. Après le succès monstrueux de World, la suite entend bien faire une entrée fracassante le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Chaque prise de parole de Capcom ne cesse de faire grandir l’impatience des joueurs, l’éditeur japonais n’hésitant pas à en mettre plein la vue. Alors quand un nouveau showcase consacré au jeu a été annoncé, les fans de la licence avaient de grands espoirs et ça n’a pas loupé.

Une démo gratuite pour Monster Hunter Wilds

A chaque prise de parole de Capcom la même attente. Celle de pouvoir enfin mettre la main sur Monster Hunter Wilds. Le nouvel épisode s’est déjà laissé approché par de nombreux chanceux, notamment à l’occasion de la Gamescom 2024, du Tokyo Game Show, quand les plus motivés pourront tenter leur chance à la Paris Games Week. Pas besoin de faire une queue interminable pour chasser du monstre, vous allez bientôt pouvoir y jouer tranquillement depuis votre canapé. À l’occasion du Monster Hunter Wilds Showcase de ce mercredi 23 octobre 2024, l’éditeur japonais a mis un terme à l’attente interminable de la communauté. Une démo publique et gratuite sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC en deux temps.

Les membres du PS Plus auront la primeur de ce bêta-test, puisqu’ils pourront le découvrir en accès anticipé dès ce mardi 29 octobre à 4h du matin jusqu’au 31 octobre, à 3h59, heures françaises. Cette démo deviendra ensuite entièrement gratuite et disponible pour tous du 1er novembre au 4 novembre, aux mêmes horaires, sur PS5, Xbox Series et Steam via PC. Concrètement, il sera possible de découvrir une portion de l’histoire de Monster Hunter Wilds, de créer son personnage pour ensuite le transférer dans la version finale et surtout partir à la chasse aux monstres. L’occasion parfaite pour se frotter au redoutable Doshjaguma alpha et tester les nouveaux événements météorologiques introduits par ce nouveau volet.

Quand le beta test de MH Wilds sera-t-il disponible ?

Pour résumer, voici le planning du Bêta-Test public de Monster Hunter Wilds pour chaque plateforme :

PlayStation 5 Accès anticipé PS Plus : 29 octobre à 04h00 - 31 octobre à 03h59 (Heures françaises) Abonnés non PS Plus : 1 er novembre à 04h00 - 4 novembre à 2h59 (Heures françaises)

Xbox Series X|S : 1er novembre à 04h00 - 4 novembre à 02h59 (Heures françaises)

: 1er novembre à 04h00 - 4 novembre à 02h59 (Heures françaises) PC (Steam) : 1er novembre à 04h00 - 4 novembre à 02h59 (Heures françaises)

