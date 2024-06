Ça fait partie des annonces qui ont marqué le Summer Game Fest 2024. Monster Hunter Wilds s'est dévoilé dans des bandes-annonces qui en mettent plein les yeux. On a évidemment hâte de découvrir cette nouvelle itération de franchise culte de Capcom. Toutefois, il faudra au minimum attendre 2025 pour espérer y jouer... Cela dit, on pourrait bien en avoir un avant-goût. De fait, l'éditeur a tout prévu pour faire plaisir aux fans avec du contenu gratuit à récupérer dès maintenant.

Un peu de Monster Hunter Wilds avant l'heure

Capcom fourmille de licences très appréciées dans le monde du jeu vidéo. Si Resident Evil est probablement la plus célèbre, une autre rivalise de plus en plus en Occident. Monster Hunter a d'abord cartonné principalement de l'autre côté du globe, avant de conquérir un public bien plus large. Désormais, tout le monde attend avec impatience la nouvelle itération de la franchise.

Cependant, même si Monster Hunter Wilds a enfin montré du gameplay, le jeu ne devrait pas arriver avant l'année prochaine. Pour nous faire patienter, Capcom est bien décidé à récompenser les joueurs qui connaissent déjà la licence. Ainsi, si vous reliez vos données de sauvegarde de Monster Hunter World et, si vous l'avez, de l'extension Iceborne, vous recevrez un bonus pour Palico, l'adorable Felyne qui vous assiste dans votre aventure. Il s'agit à chaque fois d'un set d'armure et d'une arme Felyne :

Monster Hunter World : le set Cuir Felyne et le Pelle-gland Felyne

Monster Hunter World — Iceborne : le set Fourrure Felyne et la Pioche de traqueur Felyne

L'éditeur précise bien que l'offre est valable sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que si vous avez des données de sauvegarde sur votre machine ou dans le cloud, que vous jouiez sur PC, PS5 ou Xbox Series, vous pourrez récupérer ces skins spéciaux. Toutefois, une condition est à remplir à chaque fois. Effectivement, vous devez avoir suffisamment avancé dans le jeu principal ou dans son extension, comme cela est indiqué sur le site officiel du jeu :