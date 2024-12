Le mois dernier, Monster Hunter Wilds avait ravi de nombreux de joueurs avec une bêta ouverte couronnée d'un énorme succès. Les chasseurs vétérans ont toutefois déploré l'absence ou du moins la présence très timide de quelques éléments essentiels de la monstrueuse franchise de Capcom. Le géant japonais a bien entendu leurs retours, et confirme que cela sera corrigé dans la version finale du jeu extrêmement attendu le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series.

Capcom chasse les doutes des joueurs avant la sortie de Monster Hunter Wilds

Globalement, la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds a cimenté encore davantage les énormes attentes autour du successeur du monstrueux à plus d'un titre World. Celle-ci présentait cependant quelques lacunes, notamment d'un point de vue technique. Les vétérans de la franchise ont également exprimé une certaine déception s'agissant de quelques choix de gameplay. L'un de leurs plus gros griefs s'attachait à l'absence d'une fonctionnalité emblématique de la franchise, appelée le « hitstop ». Dans les précédents jeux, placer un gros coup venait « geler » une ou deux frames, pour nous procurer un satisfaisant sentiment de puissance. Sur la bêta de Monster Hunter Wilds, celle-ci brillait toutefois par son absence sur de nombreuses armes, ou se montrait grandement atténuée.

Dans le cadre d'une interview exclusive auprès de TheGamer, Yuya Tokuda et Ryozo Tsujimoto, respectivement directeur et producteur de Monster Hunter Wilds, ont tenu à rassurer les chasseurs vétérans. « De nombreux éléments présents dans la bêta seront ajustés sur la version finale du produit. De même, nous avons d'autres choses absentes de la bêta, mais qui seront bien présentes à la sortie. Le hitstop fait partie de ces éléments et sera beaucoup plus impactant dans le jeu final. Surtout pour les coups finaux des armes ».

Une illustration étant plus parlante que des mots, les deux représentants de Capcom indiquent enfin dans cette interview qu'une présentation en bonne et due forme de la version finale de Monster Hunter Wilds est prévue d'ici à sa sortie fin février prochain. Le géant japonais semble donc vouloir mettre toutes les chances de son côté pour que son prochain jeu soit bien le carton absolu pressenti. Verdict dans un peu moins de trois petits mois.

Source : TheGamer