Capcom a enfin fait une mise au point sur le lancement de Monster Hunter Wilds. Après avoir annoncé pendant plusieurs mois un très vague « 2025 », l'éditeur japonais a été beaucoup plus précis. Durant le State of Play de cette nuit, la date de sortie officielle est tombée et ce sera disponible le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. On aurait pu presque prédire cette fenêtre dans la mesure où la société aime avoir une très grosse cartouche en début d'année. Une bonne façon de ne pas faire trop attendre les joueuses et joueurs, en plus de booster le bilan financier avant la clôture de l'année fiscale en cours.

Monster Hunter Wilds a-t-il besoin d'un monstre de puissance ?

La dernière bande-annonce de Monster Hunter Wilds a encore rendu tout chose la communauté de chasseurs. Un trailer survolté qui a mis l'accent sur le mode Focus. Les vétérans auront également décelé les nouvelles animations, aptitudes ou encore quelques combos inédits. Capcom a l'air d'avoir mis la barre très haut une fois de plus, et tout le monde devrait pouvoir en profiter dans les meilleures conditions. Alors Monster Hunter Wilds sera t-il monstrueux sur PC ? Les configurations ont été annoncées par l'éditeur.

La bonne nouvelle, c'est que le jeu ne demande pas de grosses cartes graphiques hyper chères, même avec les specs recommandées. Pour faire fonctionner Monster Hunter Wilds en 1080p en 60fps, vous aurez besoin d'un SSD, de 16 Go de RAM et d'une Nvidia GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 4060 ou une AMD Radeon RX 6700 XT. Toutes les spécificités sont précisées dans les images partagées par Capcom et visibles ci-dessous.

Si ça ne vous parle pas plus que cela, sachez que c'est très similaire voire identique aux configurations PC requises, minimum comme recommandée, pour Dragon's Dogma 2. C'est rassurant même s'il faut bien garder en tête que Monster Hunter Wilds demandera évidemment plus de puissance en 4K ou 1440p. Le mois dernier, le producteur Ryozo Tsujimoto a voulu aussi clarifié la présence ou non de microtransactions. « Nous restons sur la même approche que pour le reste de la franchise, les petits DLC resteront uniquement cosmétiques » a déclaré l'intéressé.





