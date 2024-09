Monster Hunter Wilds a dernièrement enchaîné les apparitions dans les grands événements de l'industrie vidéoludique. Après récemment le Summer Game Fest et la Gamescom, l'un des plus gros titres à venir de Capcom va encore être mis en vedette dans la prochaine grand-messe du jeu vidéo en date, mais pas seul.

Capcom va encore assurer le show avec Monster Hunter Wilds

Du 26 au 29 septembre, l'industrie du jeu vidéo se donne rendez-vous au Japon pour un nouvel événement d'envergure : le Tokyo Game Show. Naturellement, Capcom répond présent et a annoncé une petite tribune rien que pour lui : le Capcom Online Program, qui aura lieu le 26 septembre à 16 heures chez nous. L'occasion de voir ce qui nous attend du côté du géant japonais. La grande star de ce programme sera évidemment Monster Hunter Wilds. Nous devrions ainsi avoir droit à un nouveau trailer. Et aussi, pourquoi pas, une annonce attendue de longue date, comme celle d'une démo gratuite ou une date de sortie plus précise ? Pour l'heure, nous savons seulement que ce titre particulièrement surveillé arrivera courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Monster Hunter Wilds ne viendra toutefois pas seul. Capcom prévoit en effet de nous donner des nouvelles d'autres jeux comme Street Fighter 6, Marvel vs Capcom, Dead Rising Deluxe Remaster, Ace Attorney Investigations Collection, ou encore le jeu mobile Monster Hunter Now. On remarque cependant dans cette tête d'affiche un grand absent : Dragon's Dogma 2. Il faudra donc probablement repasser plus tard quant à l'annonce d'un DLC majeur pour ce dernier. Même constat pour les nombreux projets Resident Evil actuellement dans les cartons chez Capcom.

Le studio japonais souhaite probablement ne pas mettre ses œufs (de monstres) dans le même panier et réserver le plus gros morceau de son Online Program du Tokyo Game Show pour Monster Hunter Wilds, un titre particulièrement attendu au Pays du Soleil Levant. On espère donc avoir droit à de belles surprises à son sujet. Rendez-vous donc le 26 septembre à 16 heures pour découvrir tout cela en direct.

