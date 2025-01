Avis aux fans de la chasse aux monstres, vous allez pouvoir mettre la main sur des bonus totalement gratuits pour Monster Hunter Wilds. Alors que la prochaine grosse itération de la licence arrive en février, Capcom offre à ses fans quelques cadeaux avant le lancement. En revanche, il faudra faire quelques petites choses avant de pouvoir tout récupérer.

Des cadeaux à gagner avant la sortie de Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds arrive à grands pas. Avant sa sortie le 28 février prochain sur PS5, Xbox Series et PC, le jeu aura le droit à une seconde phase de bêta sur ces mêmes plateformes, au début du mois prochain. En parallèle, un événement va vous permettre de gagner un code cadeau à utiliser une fois que le jeu sera sorti pour glaner quelques récompenses.

Pour participer, il faudra se rendre sur Monster Hunter Now, le jeu en réalité augmentée disponible sur iOS et Android. À l'instar de Pokemon GO, MH Now vous propose de chasser des créatures et de récolter des matériaux en vous baladant autour de chez vous, tout simplement. Le jeu rencontre suffisamment de succès pour fonctionner plusieurs mois après sa sortie et il aura donc prochainement le droit à un gros événement pour fêter la sortie de Monster Hunter Wilds.

Du 3 février 9h au 31 mars 2025 23h59, vous pourrez donc participer à de nouvelles missions spéciales afin de déverrouiller des cosmétiques aux couleurs de MH Wilds, mais aussi un code cadeau à utiliser pour Monster Hunter Wilds. Il s’agit d’un kit de survie avec plein d’objets utiles.

Les cadeaux pour Monster Hunter Wilds :

Mega Potion x 10

Poussière de Vie x 3

Boisson Energétique x 5

Steak à point x 5

Potion de vitalité x 3

Les cadeaux à gagner pour MH Now :

Équipement spécial Tenue décontractée avec un logo Wilds exclusif

Fond de Carte Guilde collaboration MH Wilds exclusif

Kits d’amélioration d’arme

Kits d’amélioration d’armure

Comment récupérer et utiliser son code cadeau MH Wilds ?

Pour mettre la main sur le code cadeau MH Wilds, il faut au préalable remplir les missions affichées dans le menu de l'événement depuis Monster Hunter Now. Il faudra ensuite aller dans la section Code Cadeau depuis le Menu Chasseur et générer le code en question.

Il faudra enfin se rendre sur la plateforme de son choix (PS5, Xbox Series ou PC via Steam) et entrer le code comme vous le faites d’habitude. À noter que les collectibles ne pourront être récupérés qu’à la sortie de Monster Hunter Wilds le 28 février prochain.