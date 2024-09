Une fois de plus, Monster Hunter Wilds a profité du dernier State of Play pour faire part d'une annonce majeure : sa date de sortie particulièrement surveillée. Rendez-vous est donc pris le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series pour le digne successeur du monstrueux Monster Hunter World et son excellente extension Iceborne. L'expérience s'annonce énorme à bien des égards, et a priori sur toutes les plateformes.

Optimisation de la chasse dans Monster Hunter Wilds ?

Capcom entend tout donner sur Monster Hunter Wilds, certainement l'un de ses jeux à venir les plus attendus. Plus immersif, spectaculaire et grand que jamais, notamment grâce à différentes zones sans transition, il s'agit clairement du titre le plus ambitieux de la franchise. Sur le papier, le titre semble cependant avoir reçu une attention toute particulière concernant son optimisation. Sur PC, le titre demandera peu ou prou les mêmes configurations que Dragon's Dogma 2. Mais, contrairement à ce dernier, il se pourrait que Wilds dispose dès sa sortie d'au moins deux paramètres graphique sur consoles.

Disponible en démo pour les participants à la Gamescom 2024, Monster Hunter Wilds s'affichait alors sur consoles avec un framerate bloqué à 30 fps. Lors Tokyo Game Show qui s'est tenu la semaine dernière, le titre racontait toutefois une autre histoire. Dans une longue démonstration de gameplay au sein de la Forêt Ecarlate (attention, celle-ci peut contenir d'importants SPOILERS sur de nombreux éléments du jeu), nous pouvons en effet le voir tourner sur PS5 à 60 fps. Il semblerait donc que les joueurs auront cette fois bien le choix entre Fidélité et Performance. Reste cela dit à voir dans quelles conditions, avec quelle résolution et quel niveau de détail.

À noter par ailleurs que Monster Hunter Wilds affichera à sa sortie le label « Enhanced », indiquant une pleine compatibilité avec la PS5 Pro. Espérons que le jeu aura également eu droit à l'attention qu'il mérite sur Xbox Series X, et surtout la relativement récalcitrante Series S. Rappelons que le titre sera cross-play entre PC et consoles, mais ne supportera pas la cross-progression. Ne reste en tout cas plus qu'à attendre trois petits mois pour découvrir ce que ce très ambitieux Monster Hunter Wilds a véritablement dans le ventre.

Source : Monster Hunter sur YouTube