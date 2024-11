Dire que Monster Hunter Wilds est l’un des jeux les plus attendus de l’année prochaine serait à ce stade un doux euphémisme. Il suffisait de voir la queue interminable à la Gamescom qui ne se réduisait jamais au fil des heures, celles du Tokyo Game Show ou encore de la PGW 2024 pour constater l’engouement autour de ce nouvel épisode. Un essor de popularité qui est d’autant plus palpable maintenant que Monster Hunter Wilds se laisse approcher gratuitement par tout le monde.

La démo gratuite de Monster Hunter Wilds est un carton monstrueux

Ça y est. Finie l’attente à chaque prise de parole de Capcom, le grand jour est arrivé. Plus besoin de faire le déplacement à un salon ou d’être abonné au PS Plus. La grande démo gratuite de Monster Hunter Wilds est maintenant disponible pour tout le monde. Du 1er au 4 novembre à 02h59, heure française, l’ensemble des joueurs peut aller défourailler librement du monstre. Concrètement, l’éditeur japonais vous laissera créer votre personnage de A à Z avec la quasi-intégralité des options de personnalisation qui seront disponibles lors du lancement du jeu prévu le 28 février 2025. Chaque chasseur créé pourra ensuite être transféré dans la version finale.

L’instant fashion passé, votre personnage pourra enfin partir à l’action en prenant part à quelques missions. Ce sera donc l'occasion de découvrir quelques passages de l'histoire et de rencontrer les personnages du jeu. Plus intéressant encore, vous pourrez aller vous mesurer au redoutable Doshaguma alpha, l’une des créatures inédites de Monster Hunter Wilds. Il faudra aussi apprivoiser les nouveaux événements météorologiques introduits par ce volet. Les joueurs ne se sont donc pas fait attendre. Celles et ceux qui n’avaient pas pu prendre part à l’accès anticipé réservé aux membres du PS Plus se sont en effet rués sur cette démo gratuite de Monster Hunter Wilds.

Sur Steam, plus de 460 000 joueurs simultanés ont été enregistrés après seulement une heure de disponibilité. Un chiffre monstrueux pour une beta, qui a de grandes chances de se répercuter sur les ventes finales du jeu. Son prédécesseur avait battu tous les records pour la franchise, mais MH Wilds pourrait bien parti pour être l’un des plus gros succès de Capcom.

Source : SteamDB