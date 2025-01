Monster Hunter Wilds est clairement l'un des jeux les plus attendus de l'année, et Capcom en est bien conscient. Histoire de faire monter la pression d'un cran, et surtout de préparer la sortie de la meilleure façon possible (entendez par là : sans trop d'accrocs), le studio organise un ultime événement.

Monster Hunter Wilds prépare sa sortie

Capcom commence l’année en fanfare pour les fans de Monster Hunter Wilds. Dans une vidéo récente, le producteur Ryozo Tsujimoto a souhaité une bonne année aux chasseurs avant de dévoiler une nouvelle très attendue : une deuxième bêta ouverte est prévue pour février. Une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent découvrir davantage le prochain volet de la célèbre franchise. Pour les dates, celle-ci se déroulera du 6 février au 9 février puis du 13 au 16 février.

Cette nouvelle phase de bêta de Monster Hunter Wilds promet de belles surprises. Cette fois-ci, un monstre supplémentaire sera au rendez-vous, permettant aux joueurs d’explorer encore plus les mécaniques de chasse et les défis qui les attendent. Si vous avez manqué la première bêta ou si vous avez envie de prolonger l’expérience, cette session est faite pour vous. L’objectif est clair : offrir une immersion encore plus riche dans l’univers sauvage et évolué de Monster Hunter Wilds.

Les retours des joueurs pris en compte

Après la première phase de bêta, l’équipe de Capcom a attentivement étudié les retours des joueurs. De nombreux commentaires ont été adressés sur différents aspects : les armes, les performances techniques ou encore les animations. Ces retours sont précieux et permettent au studio d’ajuster le jeu pour qu’il soit à la hauteur des attentes.

Cependant, il faut noter que les changements basés sur ces retours, comme les ajustements des armes, les améliorations de performance ou les éléments liés au confort de jeu, ne seront pas encore visibles dans cette deuxième bêta. Ces améliorations seront directement intégrées dans la version finale de Monster Hunter Wilds.

Capcom montre une fois de plus son engagement envers sa communauté Monster Hunter . Cette deuxième bêta est une nouvelle opportunité pour les joueurs de plonger dans l’univers du jeu. Tout en aidant le studio à perfectionner l’expérience. Avec un monstre inédit à affronter et de nouvelles zones à explorer, cette phase promet des heures de chasse intenses.

Source : Capcom