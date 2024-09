Monster Hunter Wilds est encore venu nous en mettre plein la vue et c'est réussi. Mais cette fois, il avait aussi et surtout une autre annonce à nous faire.

C’est LE prochain gros morceau de Capcom, Monster Hunter Wilds arrive à grands pas et compte bien faire une entrée fracassante dès 2025. Pas encore de date de sortie, mais beaucoup, beaucoup de présentations déjà. Depuis son annonce, Monster Hunter Wilds est présent presque à chaque événement, comme celui-ci. Le jeu s’est en effet montré une nouvelle fois lors du State of Play de mi-septembre, et on en a encore pris plein la vue.

Un Monster Hunter qui s'annonce tout ce qu'il y a de plus monstrueux

Il nous promet monts et merveilles. Un jeu encore plus énorme que MH World et MHW Iceborne, des monstres encore plus monstrueux et tout un tas de nouveautés. On note notamment plein de nouvelles animations lors des affrontements, des combos et aptitudes inédites, ainsi que le mode focus, qui permettra de changer la donne pendant les combats lors des chasses. Monster Hunter Wilds fera aussi la part belle à la liberté, puisque le monde s’annonce tout bonnement gigantesque, dense et varié une fois encore. World avait mis la barre très haute, mais Wilds compte visiblement faire encore plus fort.

En plus de livrer de nouvelles séquences de gameplay qui ne manquent pas de mettre l'eau à la bouche, cette présentation a surtout levé le voile sur la date de sortie du jeu. Cette fois c'est acté, Monster Hunter Wilds sortira le 28 février 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.