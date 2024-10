Après de nombreuses apparitions dernièrement, avec l'annonce tant attendue de sa date de sortie lors du State of Play de septembre, Monster Hunter Wilds nous donne encore rendez-vous prochainement pour un nouveau showcase. Plus de gameplay, plus de monstres, plus de détails, et peut-être d'autres annonces croustillantes en vue ?

Monster Hunter Wilds a encore des choses à nous révéler

Si l'on connaît déjà de nombreux détails relatifs à un Monster Hunter Wilds qui s'annonce proprement monstrueux, Capcom semble désireux de nous en montrer encore davantage. Le studio japonais nous donne ainsi rendez-vous le 23 octobre à 16 heures chez nous pour découvrir tout cela dans un nouveau Showcase spécialement dédié à son prochain mastodonte, diffusé sur la chaîne Twitch officielle de la licence.

Ryozo Tsujimoto, producteur de Monster Hunter Wilds, nous promet ainsi une nouvelle présentation de gameplay et de nouveaux détails pour le titre attendu pour rappel le 28 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Gageons que nous y verrons de nouveaux monstres, et peut-être même une nouvelle région après les Plaines Venteuses et la Forêt Écarlate. L'occasion également de nous montrer comment le climat changeant, une mécanique spécifique à la suite spirituelle de World, se manifestera dans ce nouveau terrain de chasse.

Beaucoup de fans spéculent que ce nouvel opus de la licence pourrait également être l'occasion d'introduire en effet une quinzième arme. L'espoir fait vivre, mais la chose paraît malheureusement peu probable. Ceci étant dit, la sortie de Monster Hunter Wilds approchant à grands pas, Capcom pourrait enfin annoncer la sortie d'une démo accessible à tout le monde. Pour l'heure, seuls quelques heureux élus ont pu y jouer, ainsi que les participants à de gros événements comme la Gamescom 2024. Nous en aurons le cœur net lorsque le showcase sera diffusé le 23 octobre à partir de 16 heures.

Source : Site officiel de Monster Hunter