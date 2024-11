La chaîne YouTube Digital Dreams a encore récemment repoussé les limites de la qualité visuelle en montrant Monster Hunter Wilds (la démo) tournant en 8K à 60 FPS, avec des paramètres ultra grâce à la puissance de la NVIDIA RTX 4090. Cette vidéo offre aux fans un aperçu spectaculaire de l’univers de Monster Hunter Wilds, quand on possède une machine de guerre en guise de PC.

Une qualité visuelle impressionnante pour Monster Hunter Wilds

Le rendu en 8K de Monster Hunter Wilds est tout simplement bluffant. Chaque texture est ultra-détaillée, les effets de lumière sont incroyablement réalistes, et les ombres et particules renforcent l’immersion. Grâce aux presets de ReShade utilisés par Digital Dreams, les contrastes sont accentués, les couleurs sont plus vives, et les paysages prennent vie d'une manière totalement nouvelle. Cerise sur le gâteau, ce n'est qu'une simple démo, alors imaginez un peu le rendu dans le jeu final…

Atteindre un tel résultat sur Monster Hunter Wilds demande une configuration très puissante. Voici les principaux composants utilisés par Digital Dreams pour cette performance :

Carte graphique : NVIDIA RTX 4090

Processeur : AMD Ryzen 9 7950x

Mémoire vive : Kingston Fury 6000MHz

Carte mère : Gigabyte Aorus X670 AX

Stockage : SSD Samsung 970 Evo et Crucial MX500 2TB

Ces composants assurent une exécution fluide en 8K, sans compromis sur les détails ou la qualité. La RTX 4090 couplée au Ryzen 9 7950x gère parfaitement la charge graphique imposée par le jeu. Offrant une expérience sans saccades ni ralentissements. Pour rappel, MH Wilds sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 28 février 2025.

Source : Digital Dreams