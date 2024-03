Actuellement, la licence Monster Hunter a plusieurs projets sur le feu. On pense bien évidemment à Wilds, le prochain gros morceau qui nous prendra 600 heures à terminer. Au bas mot. Mais il y a aussi le remake de Monster Hunter Stories qui est en préparation. En bref, on n'est pas prêt de dire adieu à la chasse aux monstres. Quelqu'un pour venir se plaindre ? En plus, hier soir, une grosse surprise a été dévoilée au grand jour, et elle va sûrement beaucoup vous plaire.

Monster Hunter a une belle surprise pour les joueurs PlayStation

Vous l'ignorez peut-être, mais on fête officiellement les 20 ans de Monster Hunter. Une chose est sûre, ça ne nous rajeunit pas, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Capcom n'allait pas manquer cette occasion pour faire un petit cadeau à sa communauté. Il l'a fait dans le cadre de son deuxième Highlights, qui a pris place le lundi 11 mars à 23 heures. Au rendez-vous, il y avait Street Fighter 6, Exoprimal, et bien sûr, la célèbre franchise qui a vu le jour en 2004. Mais alors, qu'est-ce qu'on a eu à se mettre sous la dent ? Eh bien, ça concerne les joueurs PlayStation.

En effet, souvenez-vous, le studio avait déjà annoncé le portage de Monster Hunter Stories sur PS4. Celui-ci est prévu pour cet été, mais il ne va pas venir seul. Il sera accompagné de sa suite baptisée Wings of Ruin, qui est actuellement disponible sur Nintendo Switch et PC. C'est la grosse annonce du jour, et c'est clairement une excellente nouvelle. Si vous possédez la console, alors dès le 14 juin, vous allez pouvoir essayer ces deux jeux qui sont un peu particuliers dans le paysage de la saga. Vous allez vite comprendre pourquoi.

Dans Monster Hunter Stories, vous ne chassez pas activement les monstres. Comment ? Mais je fais quoi de ma Grande Epée alors ? Pas de panique, vous allez l'utiliser, mais ici, vous allez surtout devoir dompter des créatures, les apprivoiser et les améliorer. Elles peuvent alors vous accompagner en combat, par exemple. Les affrontements se font au tour par tour, ce qui s'éloigne beaucoup de la formule qu'on connaît si bien. En tout cas, ces titres proposent de belles aventures qu'on vous invite à ne surtout pas louper. Et ce sera parfait pour attendre la venue de Wilds en 2025.