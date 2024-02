En attendant la sortie de Monster Hunter Wilds sur PS5, Xbox Series X|S et PC en 2025, Big N a convié l'un de ses partenaires historiques pour sa présentation du 21 février 2024. Capcom était en effet de la partie pour dévoiler le lancement d'un jeu encore complètement inédit sur Nintendo Switch, dès cette année. Un épisode qui tranche radicalement avec les autres opus de la saga culte où l'on chasse des monstres par paquet de 10.

Monster Hunter retrouve sa place sur Nintendo Switch

Monster Hunter Rise est le dernier jeu de la licence à être sorti sur Nintendo Switch en 2021. Un volet très apprécié pour son ambiance et son design du Japon Féodal. Une aventure inédite pour porter la franchise à son apogée. Mais un autre titre MH a su débarquer en son temps : Monster Hunter Stories. Une fusion entre la saga et Pokemon avec une direction artistique hyper colorée et très appropriée à un public plus jeune. Ce qui le démarque également, c'est son gameplay au tour par tour. Dans ce titre, le joueur incarne Rider, un jeune garçon qui nouent des amitiés avec des créatures en subtilisant des œufs et en les faisant éclore. Par la suite, ces dernières deviennent des montures, mais aussi des alliés pour combattre d'autres bebêtes.

Mais le hic, c'est que le jeu a été lancé en 2016 et seulement sur 3DS. Big N et Capcom ont réparé cette petite erreur. En effet, comme les rumeurs le laissaient entendre, le constructeur japonais va encore remplir son catalogue avec un remake. Et cette fois, c'est Monster Hunter Stories qui a le droit à une version optimisée Nintendo Switch. D'abord, le titre va enfin s'offrir une résolution HD pour appuyer les graphismes plus actuels. Ensuite, un nouveau musée pour voir des illustrations et écouter des musiques du jeu a été annoncé. Mais ce qui surprendra certainement le plus, et qui fera plaisir à certains joueurs, c'est le doublage intégral de Monster Hunter Stories Switch. C'en est fini des héros muets !

Le remake de Monster Hunter Stories sur Nintendo Switch n'a pas encore de date de sortie, mais ça arrive dans tous les cas à l'été 2024. En juin, juillet, août ou septembre, on ne sait pas encore. Pour patienter, voici la première bande annonce.