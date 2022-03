La première grosse extension de Monster Hunter Rise, Sunbreak, est en chemin. Et avant d'aller démolir des bêtes ou de les capturer, avec respect, Capcom a souhaité introduire en détail son DLC. Retour sur les annonces du Digital Monster Hunter.

Une sortie estivale avec plein de nouveautés

L'extension Sunbreak de Monster Hunter Rise débarquera donc le 30 juin 2022 sur Nintendo Switch et PC (Steam) au prix de 39,99€. Les précommandes sont ouvertes et veillez bien à avoir le jeu de base. La réservation donne accès aux sets d’armures spéciales Chumsky "Costume chien fidèle" et Palico "Costume chat rayé".

Le trailer ci-dessus énumère les nouveautés : campagne inédite, l'avant-poste Elgado, bestiaire mis à jour ainsi que des capacités. À condition d'avoir terminé Rise.

D'ailleurs, pour encourager les joueurs et les entraîner, Capcom a ajouté des armes et armures. Et d'ici la sortie du DLC, il y aura une mise à jour de 13Go sur Switch et PC. Ce patch servira à tirer profit des équilibrages, de packs d'objets et autres éléments gratuits.

Monster Hunter Rise Sunbreak : le choix des versions et des amiibo

Si l'édition collector n'est pas encore confirmée pour la France, les trois nouveaux amiibo, oui. Ils seront basés sur Malzeno et vous aideront à déverrouiller des armures spéciales (Chasseur, Chumsky et Palico) en jeu.

La France accueillera trois éditions :

Edition Standard : l'extension seule en dématérialisé

: l'extension seule en dématérialisé Edition Deluxe : l'extension garnie de bonus (armures, emotes et coiffures)

: l'extension garnie de bonus (armures, emotes et coiffures) Un pack Monster Hunter Rise (édition standard) + Sunbreak en numérique et physique. Sauf sur PC où il n'y aura pas de version boîte. Et sur Switch, Sunbreak sera bien entendu sous forme de code, même en physique

L'histoire suit son cours

L'extension rependra après la bataille de Kamura qui s'est soldée par une victoire. Votre nouvelle mission est de vous mêler aux Chevalier de l'Ordre Royal pour éviter une potentielle catastrophée causée par les Trois Seigneurs. Une bande de monstres constituée du Garangolm, Lunagaron et Malzeno.