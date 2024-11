Naturellement, il n'est pas question de concurrencer Wilds sur son terrain de chasse que sont PC et consoles. Monster Hunter Outlanders, développé en partenariat avec TiMi Studios, est donc un jeu qui entend proposer la formule bien connue de la licence, mais gratuitement et sur iOS et Android. Il ne s'agit donc pas d'un Pokémon Go-like comme Now, mais bien d'un jeu de chasse aux monstres portable à part entière... avec quelques pincettes.

Monster Hunter Outlanders vient compléter Wilds sur mobiles

Capcom met en ce moment tous ses œufs de monstre dans le panier de la licence Monster Hunter. Alors que beaucoup de joueurs attendent Wilds le 28 février après une bêta ouverte à l'énorme succès, voilà que le géant japonais et TiMi Studios entendent proposer une expérience similaire pour les chasseurs nomades sur mobiles. Ainsi entre en scène Monster Hunter Outlanders, qui se veut un jeu de chasse/survie en monde ouvert free-to-play, pour l'heure sans date de sortie fixée. Ce nouveau titre a été annoncé en grandes pompes via un trailer, un site officiel et un communiqué de presse de Dong Huang, producteur de TiMi Studios.

« Il est temps pour les joueurs mobiles de vraiment profiter de ce qui fait de Monster Hunter l'une des licences vidéoludiques les plus appréciées. Monster Hunter Outlanders offre non seulement une expérience de chasse authentique, mais aussi un monde ouvert massif à explorer, comprenant les systèmes sociaux et communautaires que l'on attend d'un jeu moderne ». L'idée est ainsi de proposer une expérience sur le papier équivalente à Wilds, au format mobile, avec donc forcément des achats en jeu. Si le modèle économique n'est pas encore exactement connu, on peut s'attendre au meilleur... comme au pire. Naturellement, les contrôles seront également adaptés au format mobile et risquent donc d'être plus limités que pour un épisode canonique. Il sera également question de rencontrer divers alliés humanoïdes, de les incarner, et de compléter notre équipe avec des compagnons félynes et autres.

Monster Hunter Outlanders ne dispose donc pas encore de date de sortie. Comme tout jeu mobile fraîchement annoncé, il est toutefois possible pour les intéressés de s'inscrire pour avoir l'opportunité d'essayer le jeu en avance via des phases de playtests, quand celles-ci seront disponibles.

Source : Site officiel de Monster Hunter Outlanders