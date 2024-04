C’est devenu LA licence la plus populaire et la plus lucrative de Capcom, Monster Hunter est devenu un véritable phénomène depuis World, sortie en 2017. Vendu à plusieurs millions d'exemplaires sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu est un véritable carton et son extension XXL, Iceborne, a suivi le pas. Et plus un jeu est populaire, plus il y a de fans et s’il y a des fans, il y a forcément des collectionneurs, et c’est bien à eux que l’on parle aujourd’hui.

Un joli objet collector pour les fans de Monster Hunter

Si Monster Hunter a reçu beaucoup d'éloges, peu ont prêté attention à son OST, et pourtant, elle est presque aussi monstrueuse que tout le reste du jeu. On dit bien presque puisque quelques thèmes sont vite oubliés, surtout masqués par des musiques bien plus prenantes. Quoi qu’il en soit, même si certaines sont timides, elles sont toutes top, et ça tombe bien puisqu’un très beau lot de vinyles collectors est de retour chez Amazon.

Deux vinyles imprimés dans de superbes pochettes aux artworks colorés représentant à chaque fois l’un des grands monstres du jeu. Le tout dans une enveloppe aux couleurs du jeu, bien entendu. Vous pourrez y retrouver une bonne partie de la bande-originale de Monster Hunter World pour une cinquantaine d’euros via Amazon. Le tout arrivera dans votre boîte aux lettres aux alentours du 28 août prochain.

Un très beau coffret pour les amoureux de la licence ©Laced Records

C’est Laced qui propose ces vinyles, marque bien connue des amoureux de platine. La firme prépare également une version collector deluxe absolument sublime avec pas moins de 6 disques cette fois, eux aussi tous imprimés et rangés dans des pochettes très classes aux couleurs du jeu. Comptez environ 110€ pour mettre la main sur le précieux, uniquement disponible sur le site de Laced Records pour le coup. Avis aux fans de Monster Hunter.