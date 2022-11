Monster Hunter est la franchise la plus lucrative de Capcom, loin devant Resident Evil et autres Street Fighter, notamment depuis l’explosion de Monster Hunter World en 2017. Le bougre s'est en effet logé sans mal au rang de « jeu le plus vendu de tous les temps » pour l'éditeur, avec plus de 18 millions d'unités vendues à travers le monde. Et alors que Monster Hunter Rise continue son petit bout de chemin, il est temps pour Capcom de penser à l’avenir, et celui-ci se passe… sur mobile.

Monster Hunter dans la poche

La firme vient en effet d'annoncer la mise en chantier d’un tout nouveau jeu en partenariat avec Tencent et TiMi Studios. Ce dernier, vétéran dans le développement de jeux mobile, est notamment connu pour avoir pondu plusieurs gros succès, dont certains issus de licences célèbres, comme Call of Duty Mobile ou encore Pokémon Unite.

Partir en chasse de monstres géants sur téléphone sera donc bientôt à la portée de tous, au grand dam des fans qui attendent déjà tous une suite à Monster Hunter World. Pour le moment, les informations concernant le soft sont maigres. Les deux géants de l’industrie se sont contentés d’afficher leur joie de travailler ensemble, en assurant que les joueurs retrouveront les sensations de la chasse XXL, tout en profitant d’une expérience entièrement optimisée à la plateforme.

Le jeu en développement reproduira les expériences de chasse qui font tout le sel de la série Monster Hunter et offrira aux joueurs une nouvelle expérience de jeu unique pour les appareils mobiles et les téléphones. Ce premier partenariat entre TiMi et Capcom combinera l'expérience et les forces des deux parties, permettant à Monster Hunter de s'adapter à davantage de plates-formes dans le but de donner aux chasseurs mondiaux, expérimentés ou nouveaux, la liberté de chasser comme ils le souhaitent, à tout moment et à tout moment.

Et lorsque l’on voit ce que TiMi Studios a pu faire avec Pokémon Unite (un MOBA) et Call of Duty Mobile (un FPS), on ne peut qu’être rassuré de ce côté-là. Reste maintenant à voir ce que le soft aura dans le ventre.

Notons par ailleurs qu’une telle annonce ne met absolument pas le développement de la série principale qui devrait très certainement recevoir de nouveaux jeux d’ici peu. Mais pour l’heure, c’est Wild Hearts, le Monster Hunter d’EA et Koei, qui a le champ libre sur consoles et PC.