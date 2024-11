Jeu de mots facile on vous l'accorde, vous l’aurez compris. Les fans de Monster Hunter seront certainement ravis d’apprendre que plusieurs articles collector sont actuellement en promo pour le Black Friday. Que vous soyez amoureux de l’OST ou de l’univers tout entier, on a trouvé deux-trois choses qui pourraient vous intéresser.

Plusieurs objets collectors Monster Hunter en promo pour le Black Friday

Si Monster Hunter World a été salué pour bien des choses, comme son gameplay, le design de ses monstres ou encore son côté extrêmement addictif, les plus fines oreilles savent que l’OST n’est pas en reste. C'est une petite pépite pour les oreilles et ça tombe bien, le double vinyle est actuellement en promo pour le Black Friday. Soigneusement rangés dans une pochette aux couleurs du jeu, deux disques vinyle proposent plus d’une dizaine de morceaux marquants directement issus du jeu.

De superbes jeux de plateau sous licence

Et pour ceux qui ne sont pas très musique, mais qui veulent tout de même prolonger leur expérience Monster Hunter au-delà des jeux vidéo, l’excellente marque Steamforged Games propose deux jeux de société Monster Hunter sous licence officielle. Ces deux superbes jeux proposent des scénarios uniques et des pièces à personnaliser. En plus d'être conçus pour s’amuser entre amis ou en famille (pourquoi pas après tout), ce sont également de très beaux objets à collectionner. Les figurines sont en l'occurrence finement représentées, et même les boîtes sont belles. Tout est actuellement en promo également sur Amazon.