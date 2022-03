C'est la journée des mises à jour système pour les consoles Sony, PlayStation 5 et PlayStation 4, qui obtiennent de nouveaux firmwares. La MàJ PS5 22.01-05.00.00.40 pèse 1,057Go et apporte des nouveautés.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Une fois vos consoles PS5 et PS4 mises à jour, vous pourrez créer ou rejoindre des Partys ouvertes ou fermées dès le départ. Dès lors, une Party privée ne pourra pas être intégrée sans invitation de la part de l'hôte. Ce nouveau firmware améliore également les interfaces de la Game Base et des trophées (cartes et listes). La Game Base a par exemple été divisée en trois onglets : Amis, Partys et Messages.

Le Dashboard de la PlayStation 5 fait peau neuve pour offrir plus de souplesse et de personnalisation aux joueurs. Maintenant, vous serez en mesure de filtrer votre bibliothèque de jeux par genre et de sélectionner les titres ou applications à conserver sur l'écran principal. D'ailleurs, vous pouvez désormais avoir 14 jeux (ou applications) sur l'accueil. D'autres fonctionnalités ont également été implémentées, à l'image du Partage d'écran depuis le menu de la création afin de "lancer une session Partage d’écran et diffuser vos séquences de jeu dans une Party ouverte".

Ca bouge aussi pour les applications mobiles PS App et PS Remote Play. D'abord, il sera possible, comme sur PS5, de créer ou rejoindre des Partys ouvertes ou fermées et l'interface de la Game Base a été dépoussiérée pour une meilleure cohérence visuelle. Quant à PS Remote Play, l'application dispose d'un mode sombre et de nouvelles langues, sur iOS et Android, dont le portugais (Brésil et Portugal), le finnois, le suédois, le turc, le grec, le thaï et le chinois (traditionnel et simplifié). Des aperçus sont disponibles ici et là.

PS5 : promis, le VRR est en chemin

Le VRR, pour taux de rafraîchissement variable (Variable Refresh Rate en VO), arrive bien sur PS5... dans les prochains mois. Cette option permet de régler le problème parfois bien handicapant de tearing, autrement dit le déchirement de l'image. Mais cela n'est possible que si votre un téléviseur embarque un port HDMI 2.1. Si c'est le cas, le taux de rafraîchissement de l'écran et de la source se synchroniseront et vous n'aurez plus de soucis, lorsque la mise à jour PS5 sera disponible.