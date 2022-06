Minecraft Legends se déroule dans l’univers de Minecraft, mais d'une manière assez inattendue. En effet, il s'agit d'un jeu de stratégie. Le jeu devrait proposer une campagne qui selon les dires de Mojang devrait être accessible aussi bien pour les fans de la licence que par les néophytes.

C'est clairement le genre de jeu ayant un beau potentiel pour les enfants. Un peu à la manière de Minecraft Dungeons qui avait pour objectif d'être une belle porte d'entrée pour les enfants aux action-RPG, cela devrait cette fois être une porte d'entrée pour les jeux de stratégie.

Le jeu est est développé en partenariat avec Blackbird Interactive à qui l'on doit notamment un certain Homeworld 3.

Minecraft Legends est prévu pour 2023. Pour l'instant nous ne savons rien de plus mais Microsoft promet de donner des nouvelles très bientôt. Le titre doit sortir sur PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.