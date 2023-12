On vient d'apprendre qu'il y a eu de gros changements au sein de Microsoft et donc des studios Xbox. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on peut dire que c'est la fin d'une ère.

La sphère vidéoludique connaît parfois de gros bouleversements, comme ce fut le cas pour PlayStation lorsque Jim Ryan a annoncé son départ. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tout va bien du côté de Microsoft et Xbox. D'ailleurs, une nouvelle inattendue nous a été communiquée. Elle marque un grand tournant pour le géant américain, et l'un des studios qu'il a racheté.

De gros changements pour Microsoft et Activision Blizzard

En effet, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Microsoft a officiellement racheté Activision Blizzard. A la tête de la firme, on retrouve Bobby Kotick. Seulement voilà, dans le cadre d'une réorganisation en cours suite à l'acquisition de la société, ce dernier va laisser sa place à quelqu'un d'autre. Ce sera 32 ans de bons et loyaux services qu'il aura offert à son entreprise, et c'est une aventure qui prendra fin le 29 décembre prochain. Autant dire que c'est un gros bouleversement, même s'il n'était pas forcément apprécié de tous.

Si on le sait, c'est grâce à une note publiée sur la newsroom d'Activision Blizzard. Kotick jette un regard sur sa carrière, et clairement, elle aura été longue. Pour le moment, on ne sait pas qui va devoir le remplacer. On attend encore des nouvelles à ce sujet. En tout cas, le reste de la direction ne bougera pas trop. Des têtes pensantes comme Thomas Tippl, Rob Kostich, Mike Ybarra ou Tjodolf Sommestad devront, pour l'instant, répondre au président des studios et du contenu des jeux Xbox, Matt Booty. Cela dit, ce n'est visiblement pas le seul changement chez Microsoft à relever.

Bobby Kotick

Du mouvement du côté de Bethesda ?

Selon le média The Verge, il y aurait du mouvement du côté de Bethesda et ZeniMax Studios. Du moins, si on en croit un certain mémo qui parle d'un changement au niveau de la direction. Effectivement, Matt Booty a l'air d'avoir mis Jill Braff à la tête de ces studios, non sans énumérer les raisons derrière ce choix. Une fois encore, c'est une décision qui va chambouler la maison Microsoft et Xbox. Néanmoins, au vu de la personne qui a été mise en charge, la communauté ne s'inquiète pas trop.