Juste avant la conférence de la Gamescom 2023, qui devrait être riche en trailers et infos sur les prochains jeux à venir, Microsoft fait une annonce complètement surprenante. La société d'Yves Guillemot ajoute une nouvelle corde à son arc. Un changement majeur qui devrait par ailleurs aider grandement l'un des trois constructeurs principaux du jeu vidéo.

Une énorme annonce pour Microsoft

Voilà une nouvelle à laquelle on pouvait difficilement s'attendre. À travers un communiqué de presse, Ubisoft révèle avoir scellé un contrat avec Microsoft. Une entente qui permet à l'éditeur français de détenir les droits de streaming de tous les jeux Activision Blizzard existants, ainsi que les futurs titres des quinze prochaines années, pour son service Ubisoft+ Multi Access. Un abonnement à 17,99€ par mois qui permet d'accéder à plus de 100 softs de l'éditeur, avec des nouveautés mensuelles et toutes les sorties récentes.

« Avec un seul abonnement à Ubisoft+ Multi Access, les joueurs pourront bientôt jouer à leurs jeux Ubi et Activision Blizzard préférés sur différentes plateformes, notamment sur PC, Xbox, Amazon Luna, et sur PlayStation via Ubisoft+ Classics. Cet accord permettra aux joueurs d’accéder une vaste bibliothèque de titres phares ainsi qu'aux dernières nouveautés, le tout via le cloud streaming ».

Concrètement, cela signifie que les abonnés pourront à terme jouer à Call of Duty Modern Warfare 3 et à l'ensemble du catalogue d'Activision Blizzard via la plateforme. « Nous sommes déterminés à offrir des expériences extraordinaires à nos joueurs où qu'ils choisissent de jouer. Au cours des 15 dernières années, nous avons construit et développé notre écosystème de services en ligne et distribution pour en faire l'un des plus complets de l'industrie. L'accord conclu aujourd'hui donnera aux joueurs encore plus de possibilités pour jouer à certaines des plus grosses licences de l’industrie » ajoute Chris Early, senior vice president, strategic partnerships and business development au sein d'Ubisoft. Un partenariat qui sert aussi, et peut-être même davantage, les intérêts de Microsoft.

La clé du rachat d'Activision Blizzard par Xbox ?

D'où est venu ce soudain partenariat qui cède tous les droits de streaming des jeux Acti à Ubisoft ? De Microsoft ! Dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard, la firme de Redmond doit encore montrer patte blanche au Royaume-Uni. La CMA, l'autorité de régulation britannique, est toujours opposée à cette acquisition. Mais en lâchant du lest sur la partie cloud gaming, Microsoft espère pouvoir la faire changer d'avis. Et c'est là tout l'intérêt de la collaboration avec Ubi.

Avec cette annonce, le géant américain veut soulever les inquiétudes de la CMA qui a peur d'un monopole sur le marché du cloud gaming. Est-ce que ce sera suffisant ? Le régulateur campe sur ses positions mais va réétudier le dossier pour apporter une réponse le 18 octobre prochain.

« La CMA a confirmé aujourd'hui que l'acquistion d'Activision par Microsoft, telle que proposée à l'origine, ne pouvait avoir lieu. Microsoft a avisé d'un nouvel accord qui est très différent de l'offre précédente. Dans le cadre de ce nouvel accord, les droits de diffusion des jeux Activision en dehors de l'Union européenne seront vendus à un rival, Ubisoft, qui pourra accorder des licences sur le contenu d'Activision à n'importe quel fournisseur de cloud gaming. Nous allons désormais examiner cet accord dans le cadre d'une nouvelle enquête de phase 1. Il ne s'agit pas d'un feu vert. Nous évaluerons, de manière consciencieuse et objective, les détails de ce nouvel accord et son impact sur la concurrence, y compris en tenant compte des remarques des tiers » explique Sarah Cardell, chief executive de la CMA (via Gov.uk).