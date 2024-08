Outre Steam, GOG ou encore l’Epic Games Store, il est aussi parfois possible de récupérer des jeux gratuits sur le Microsoft Store. Et ça tombe bien, car c’est justement le cas aujourd'hui. C’est l'occasion idéale de continuer à profiter de l’été tout en agrandissant votre catalogue de jeux sans débourser un centime.

Un bon jeu gratuit sur Microsoft Store

Ainsi, le jeu vidéo Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 est actuellement offert gratuitement sur le Microsoft Store jusqu'au 19 août 2024. Développé par Lonely Troops, ce jeu d'aventure et de rôle est une suite directe du premier opus de la série The Lost Tales. Ce titre propose une expérience dans un monde médiéval fantastique où les joueurs doivent relever des défis variés pour progresser dans leur quête.

Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 est un jeu qui combine des éléments de RPG avec une forte composante d'exploration et de gestion des ressources. Les joueurs incarnent un personnage cherchant à résoudre les mystères qui entourent son village et à restaurer la paix dans le royaume. Pour ce faire, ils doivent interagir avec divers personnages non jouables, accomplir des quêtes, récolter des ressources, et affronter des ennemis dans des combats stratégiques.

Le jeu est conçu pour offrir une expérience accessible. Avec une prise en main facile et des mécaniques de jeu qui ne nécessitent pas une grande complexité, ce qui le rend adapté à un large public. Les graphismes sont simples mais efficaces, offrant un charme rétro qui rappelle les classiques du genre.

Le jeu est gratuit à télécharger et à conserver de manière permanente, à condition de l'ajouter à sa bibliothèque avant la fin de la période promotionnelle le 19 août.

Comment récupérer le jeu gratuitement ?

Pour obtenir Hero of the Kingdom: The Lost Tales gratuitement, il suffit de suivre ces étapes :

Accédez au Microsoft Store : rendez-vous sur la plateforme via l'application Microsoft Store sur votre appareil ou directement sur le site web. Recherchez le jeu : tapez Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 dans la barre de recherche. Ou suivez ce lien. Ajoutez à votre bibliothèque : cliquez sur "Obtenir" pour ajouter le jeu à votre bibliothèque. Vous pouvez ensuite le télécharger et y jouer à tout moment, même après la fin de la promotion.

Source : Microsoft Store