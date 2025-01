En-dehors de l'Epic Games Store, Steam ou un peu plus rarement GOG, c'est cette fois au tour de Microsoft de faire un geste en offrant en ce moment deux jeux gratuits. Ceux-ci sont à garder à vie, à condition cependant, et malgré tout assez logiquement, de disposer d'un PC sous Windows, et de passer par son propre Store.

Deux jeux gratuits qui sentent bon l'âge d'or du PC offerts par Microsoft

Alors qu'un Xbox Direct riche en belles annonces battait son plein hier soir, sa maison-mère Microsoft se fend de deux offres de jeux gratuits sur son Store. Il ne faudra cependant pas s'attendre à d'énormes titres, mais plutôt à des œuvres qui rappelleront certainement aux nostalgiques un certain âge d'or des jeux PC. Le premier qui nous intéresse ici en est d'ailleurs un assez bon exemple : Romopolis. Développé par Lonely Troops et sorti en 2009, il s'agit d'un jeu de simulation/gestion très old-school s'intéressant à la Rome Antique. Avec sa patte artistique bien à l'ancienne, il se veut toutefois accessible même aux néophytes, et offre même des scénarios personnalisés pour mieux se plonger dans l'Antiquité.

Le second titre disponible gratuitement sur le Microsoft Store est également un titre bien à l'ancienne, mais visiblement très apprécié, d'après les retours des joueurs sur des plateformes concurrentes comme Steam. Il s'agit en l'occurrence de Hero of the Kingdom: The Lost Tales 1, également développé par Lonely Troops et sorti en 2020. Ce titre nous fait passer au médiéval fantastique, et cette fois dans un RPG. Nous y incarnons Brent, un jeune paysan rêvant d'aventure, dans un monde sous la menace constante d'un dragon. Se voulant également accessible, il prend encore la forme d'un RPG en vue isométrique très old-school, à l'image notamment des légendaires Baldur's Gate de BioWare.

Pour profiter de ces deux offres de jeux gratuits, il convient donc de se rendre sur le Microsoft Store. Cela implique donc fatalement de disposer d'un PC sous Windows, ou du moins d'une partition accueillant le système d'exploitation de la firme de Redmond. Pour les récupérer, il suffit donc de se rendre sur leurs pages respectives, et de cliquer sur le bouton Obtenir. Et bon voyage nostalgique gratuit dans la Rome Antique ou le Moyen-Âge mâtiné de fantasy.

Source : Microsoft Store